Dos bajas laborales semanales por accidente de tráfico en Soria

Martes, 16 Enero 2024 12:12

En Soria, cada semana del año 2022, dos trabajadores solicitaron una baja laboral debido a un accidente de tráfico.

El 7 por ciento de las causas por las que un trabajador debe coger una baja laboral en la provincia es por tener un accidente de tráfico.

Y en los últimos 10 años estos datos no han hecho más que crecer y de forma bastante preocupante para Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial.

Los accidentes de tráfico que conllevan baja laboral en Soria se han duplicado en una década (en diez años un incremento del 96%).

Si en 2013 no se llegaba a medio centenar de bajas laborales de trabajadores por accidente de tráfico, en 2022 este dato ha ascendido hasta casi alcanzar el centenar.

Y es muy preocupante para Formaster que todos los indicadores relacionados con las bajas laborales y los accidentes de tráfico en una década hayan aumentado. Tanto los accidentes en jornada que crecen un 78% como los in itinere que aumentan un 111%.

Formaster quiere hacer recapacitar a la sociedad sobre estos datos y sobre todo en relación a los desplazamientos in itinere (de casa al trabajo y viceversa) pues es donde se producen el mayor número de bajas laborales.

El 57,3% de las incapacidades temporales para trabajar son por accidente de tráfico en la provincia de Soria y suceden en estos desplazamientos entre las 7 y 9 de la mañana, las 14 y 16h. y entre las 18 y 20h. de la tarde, esto supone una media de 55 bajas anuales de trabajadores sorianos.

De todas las bajas laborales por accidente de tráfico, el 98% de las lesiones suelen ser consideradas leves y sólo el 2% graves o mortales. Las causas de las bajas suelen ser lesiones variadas.

El 44.5% de las causas de la baja es por esguinces cervicales o dislocaciones (un problema debido a un accidente por alcance tanto trasero, frontal o lateral), el 27.6% de las bajas es por heridas o lesiones superficiales y el 8.6% por fracturas óseas.

Y el 60% de los fallecidos por un accidente laboral en Soria durante 2022 fue debido a un accidente de tráfico, recordando que el accidente de tráfico es la segunda causa de fallecimiento laboral en España sólo superado por el infarto o por causa natural.

Riesgos

Basándose en estos datos tan reveladores, la Asociación de Empresas Formadores en Seguridad Vial (Formaster) recalca que ni las empresas ni los trabajadores en España están concienciados de los riesgos que para su salud que conllevan los desplazamientos en coche y lo que supone una baja laboral debido a un accidente de tráfico.

Por ello, desde Formaster se solicita a las empresas que implementen acciones para disminuir la siniestralidad laboral debida a los accidentes de tráfico. De esta forma, Formaster recomienda las empresas y trabajadores que realicen anualmente cursos de Seguridad Vial, donde se haga hincapié en los trayectos in itinere, dentro sus políticas de Prevención de Riesgos Laborales.

Sólo un 8% de las empresas ejecutan planes de riesgos laborales enfocados a la movilidad de sus empleados y, principalmente, se dan en grandes empresas y multinacionales y menos del 2% de las pymes y trabajadores autónomos lo hacen.

Para Antonio Macedo, presidente de Formaster, en general, “ni empresas ni trabajadores evalúan los riesgos que conllevan los accidentes de tráfico cuando van y vienen de sus centros de trabajo. Por ello, es muy recomendable que las empresas dispongan de pautas fijas y conocidas por los empleados en relación a la prevención de riesgos laborales relacionados con el Tráfico. Quiero recordar que los Profesionales de la Formación en Seguridad Vial estamos aquí para ayudar a las empresas a implementar acciones que mejoren los trayectos de forma segura de sus trabajadores lo que implicaría una reducción de las bajas laborales por accidente de tráfico de alrededor de un 20 por ciento.”

Los riesgos de un accidente laboral de Tráfico in itinere

Los trabajadores que usan su vehículo para ir y volver del trabajo a casa o viceversa tienen cuatro riesgos importantes que pueden terminar en un accidente de tráfico y, con ello, en una baja laboral.

La distracción, la fatiga, el estrés y la agresividad que conlleva el tráfico. Por un lado cuando se habla de distracción es debido al uso del móvil mientras se conduce, principalmente para contestar llamadas o mensajes del trabajo o de clientes. En relación a la fatiga es debido a no descansar bien la noche anterior, los largos trayectos in itinere para ir o volver al trabajo o no realizar descansos en trayectos largos, a lo que podemos sumar unos horarios no flexibles por parte de las empresas.

El estrés es el tercer factor que produce efectos negativos en los conductores.

Para ello hay que pensar en otra cosa mientras se conduce, es recomendable poner música y si se conduce con compañeros de trabajo no hablar nunca de la jornada laboral. Por último, pero no menos importante, la agresividad inherente que produce alguna de las situaciones del tráfico o de la conducción como puede ser un atasco, las prisas por llegar al trabajo, a casa o a recoger a los niños o el comportamiento de otros conductores.

Formaster además es un socio de la DGT en los estudios e implementación de futuras acciones para la disminución de los accidentes de tráfico derivados del tráfico con cursos y campañas y pide que se ponga en acción unas simples pautas entre los trabajadores con las que se puede bajar el ratio de los accidentes in itinere en las empresas.

Cómo hacer los trayectos de trabajo a casa y viceversa más seguros:

A la salida del trabajo desconectar el móvil. La jornada laboral ha terminado. Si hay una llamada urgente o algo que contestar, hacerlo en casa. Y si se tiene que hablar por el móvil usar siempre el manos libre. Sal de casa con suficiente tiempo y ten previsto varios itinerarios. Adecua tu conducción a las condiciones de la vía (densidad de tráfico y estado meteorológico). Usa el cinturón en todos los asientos y cuida la temperatura del habitáculo. Mucho calor abotarga al volante, es más recomendable llevar algo más de abrigo siempre que no sean acolchados que perjudican el movimiento de los brazos. Conduce relajado. Intenta que tu estado de ánimo no influya en tu comportamiento al volante. Te recomendamos el uso de música para relajarte. No conducir bajo los efectos del alcohol. Cuidado con las cervezas después del trabajo y evita la conducción después de una comida pesada de negocios. Respeta los límites de velocidad y mantén la distancia de seguridad. No sabes dónde puede haber una retención, un atasco o una frenada brusca. Evita una conducción agresiva. No extrapoles los problemas del trabajo o de casa a la conducción. Conducir relajado.

Además, Formaster hace una solicitud a las empresas: Que las empresas implementen acciones de movilidad para sus empleados (transporte, zonas de aparcamiento, horarios flexibles).

Y otra a las administraciones locales. Que los ayuntamientos mejoren los servicios de transporte públicos, principalmente en las horas punta de entrada y salida del trabajo.