Concierto de Jam Sesión en el Casino de Soria
El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge esta tarde del sábado un concierto de Jam Sesión.
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El concierto es el punto final del taller Encuentros de Jazz que ha organizado estos meses el Ayuntamamiento de Soria,
Los alumnos del taller serán los protagonistas de este concierto que comenzará a las 19.30 horas.
La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.