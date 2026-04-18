Alzheimer Soria pide colaboración para optar a premios de laboratorios Cinfa
La asociación Alzheimer Soria también participa en la convocatoria solidaria de laboratorios Cinfa, con el proyecto bautizado como “My way-a mi manera”, un programa para jóvenes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve.
Las obras del CAPI de Soria terminarán en noviembre
Concierto de Jam Sesión en el Casino de Soria
La quinta edición de “La voz del paciente”, iniciativa solidaria de Cinfa, ha adquirido carácter bienal y duplicado sus ayudas.
Así, dotará con 5.000 euros (2.500 euros en dos años consecutivos) a 100 proyectos de entidades que mejoren la calidad de vida de pacientes, de personas con discapacidad y de los familiares que les cuidan.
Las asociaciones de pacientes han presentado sus candidaturas hasta el 10 de febrero de 2026. Y ahora, en abril, ha comenzado el periodo de votación.
Las 100 asociaciones que más votos obtengan recibirán las aportaciones económicas de Cinfa.
A la iniciativa se han presentado más de 400 iniciativas y la Asociación de Alzheimer de Soria ha pedido colaboración ciudadana para apoyar el proyecto y ser una de las elegidas.
El proyecto aborda un programa innovador dirigido a personas jóvenes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve o Alzheimer en fases iniciales, una realidad cada vez más presente y con escasos recursos.