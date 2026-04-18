Alzheimer Soria pide colaboración para optar a premios de laboratorios Cinfa

Sábado, 18 Abril 2026 08:39

La asociación Alzheimer Soria también participa en la convocatoria solidaria de laboratorios Cinfa, con el proyecto bautizado como “My way-a mi manera”, un programa para jóvenes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve.

La quinta edición de “La voz del paciente”, iniciativa solidaria de Cinfa, ha adquirido carácter bienal y duplicado sus ayudas.

Así, dotará con 5.000 euros (2.500 euros en dos años consecutivos) a 100 proyectos de entidades que mejoren la calidad de vida de pacientes, de personas con discapacidad y de los familiares que les cuidan.

Las asociaciones de pacientes han presentado sus candidaturas hasta el 10 de febrero de 2026. Y ahora, en abril, ha comenzado el periodo de votación.

Las 100 asociaciones que más votos obtengan recibirán las aportaciones económicas de Cinfa.

A la iniciativa se han presentado más de 400 iniciativas y la Asociación de Alzheimer de Soria ha pedido colaboración ciudadana para apoyar el proyecto y ser una de las elegidas.

El proyecto aborda un programa innovador dirigido a personas jóvenes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve o Alzheimer en fases iniciales, una realidad cada vez más presente y con escasos recursos.