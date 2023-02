Concentración para reclamar ayuda para Siria

Jueves, 09 Febrero 2023 08:25

La Asociación Siria en España se ha concentrado en Soria para demandar ayudar para las personas afectadas por el terremoto.

Medio centenar de sirios se han concentrado ayer tarde en la plaza Mariano Granados de Soria, con el objetivo de solicitar ayuda a la sociedad soriana para reducir los efectos del devastador terremoto que ha sufrido Siria y Turquia, y en el que ya se han registrado más de 12.000 muertos.

Alrededor de veinte familias sirias residen en Soria.

"El norte de Siria está aislado del mundo y el regimen no permite que lleguen las ayudas", han denunciado.

El presidente de la asociación Siria en Españ, Mejar El Din, ha alertado de que todavía hay muchos compatriotas bajo los escombros.

"No sabemos si están vivos. Los Cascos Blancos [cuerpo de emergencia] se están esforzando para que puedan rescatar a los que están debajo de las ruinas, pero no tienen fuerza para poder continuar, porque falta maquinaria y después, cuando se salva a alguien, no hay asistencia sanitaria ni medios para cubrir las necesidades básicas", ha apuntado.

Por ello han reclamado ayuda a los países europeos para que lleven maquinaria y se pueda afrontar mejor este desastre natural y humanitario.