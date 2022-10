Ciudadanos tacha de "inaceptable" PGE 2023

Ciudadanos de Soria ha considerado que el borrador de los PGE es completamente inaceptable para los habitantes de la provincia. La bajada de un 32,6 por cieneto sobre los presupuestos anteriores denota lo poco que le importan a este Gobierno, ha señalado el coordinador de la formación liberal.

Para Alonso, el que no haya partida que recoja las “Ayudas al Funcionamiento” que permite la UE, actuación que consideramos es una de las pocas oportunidades que tiene Soria para revertir el proceso de despoblación, es prueba de que el Gobierno engañó a los sorianos con la promesa en los pasados presupuestos de incluirla como disposición adicional. Nos toman por ignorantes ha señalado .

Ciudadanos ve insuficientes varias partidas presupuestarias y otras inexistentes. Hace unos meses se presentó un proyecto para las travesías de 20 millones de euros en dos fases. La primera con una dotación de 12,7 millones, pero el presupuesto reflejado es en torno a un 3 % de lo presupuestado. Llevamos muchos años con las avenidas Eduardo Saavedra y Valladolid en un estado lamentable y siguen dando largas, ha señalado Alonso.

No deberíamos seguir mencionado partidas para ciertas infraestructuras como la autovía de la vergüenza A11 y la A15, porque deberían estar terminadas hace años y cada vez que aparece en presupuestos es para escarnio y malestar de los Sorianos. No obstante, es decepcionante la partida destinada a la A15 que no impulsará esta infraestructura para el próximo año, han criticado desde Ciudadanos.

La quinta parte del presupuesto, por importe de 20 millones, va a la nueva depuradora que Cs ya se posicionó en su momento por la solución del encapsulamiento menos gravosa para las arcas públicas.

En referencia a la remodelación del Banco de España, seguimos siendo pesimistas. Es el tercer año que se dota de una partida presupuestaria, este año menor, y seguramente el tercer año que no se hace ninguna actuación, ha señalado Alonso.

El representante del partido liberal considera positivo que se avance con el nuevo centro de datos de la Seguridad Social, pero estima que no solo se deben fomentar los proyectos públicos, es necesario destinar fondos para la atracción de empresas a la provincia de Soria porque es el dinero mejor invertido, que no gastado, para que nuestros hijos puedan crear su proyecto de vida en nuestra provincia.

Para Ciudadanos no es solo que los presupuestos castiguen a nuestra provincia, sino que posteriormente las ejecuciones son muy bajas. Habría que analizar con detalle las diferentes partidas ejecutadas de años anteriores, pero año tras año vemos que hay muchas que se quedan sin desarrollar, ha recordado el coordinador de Cs. Debería ser de obligado cumplimiento dar informe sobre dicha ejecución antes de ponerse medallas de lo que se presupuesta, ha puntualizado Alonso.

El partido liberal sentencia que con estos presupuestos y sin la aplicación de las “Ayudas al Funcionamiento” es difícil que nuestra provincia tenga futuro. No hay partidas económicas reales designadas para que Soria afronte el grave problema que tenemos de despoblación. Este Gobierno trata a los Sorianos como ciudadanos de segunda y eso que este próximo año es doblemente electoral, ello denota la falta de empatía hacia nuestra provincia, ha concluido Alonso.