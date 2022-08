Cintora: "los que mandan dan demasiado la espalda a los pueblos"

Martes, 09 Agosto 2022 18:26

El periodista agredeño Jesús Cintora presenta este jueves en Soria su último libro "No quieren que lo sepas", en el que aborda algunas de las claves de la situación política española.

La presentación será el 11 de agosto, a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural La Alameda (Paseo del Espolón s/n).

El periodista plantea asuntos de actualidad desde las crisis en los partidos político y Rusia y la guerra, hasta inviolabilidades y aforamientos, politización de la Justicia, pasando por el clientelismo en la política y en la sociedad, puertas giratorias, eléctricas, banca, industria de las armas, mafias policiales, la pandemia de coronavirus, nuestra sanidad y el control de los medios de comunicación.

Es el cuarto libro de Cintora y ya está en su tercera edición. El periodista, que ha sido invitado para inaugurar el espacio literario de Sarnago, habla alto y claro.

- ¿Parecía que el 15-M venía a cambiar muchas cosas, entre ellas los medios de comunicación, pero ha quedado en casi nada?

- En los medios de comunicación está cada vez más claro que, por una parte, las nuevas tecnologías están cambiando las cosas pero por otra cada vez se nota más que hay gente que tiene el poder de financiar medios, ya sea el poder político o económico. Hay quien financia los medios y deja bastante libertad para trabajar. Y hay quien lo financia y hace mucho para que se cuente lo que a ellos les interesa.

- Permitáme ser ingenuo ¿Y eso por qué pasa?

- Hay muchos medios que dependen de la administración pública de turno y pasa también con poderes económicos o financieros. Y hay algunos que se comportan como un editor que invierte en medios y deja trabajar, y hay algunos que se comportan como auténticos caciques y ponen y quitan. Esto lo sabemos todos los periodistas, lo que pasa es que unos lo reconocemos y lo contamos, y otros los callan. Estamos carentes de denunciarlo públicamente. Creo que esto le está haciendo un daño tremendo al periodismo. Está llevando a una crisis de credibilidad de la que se está beneficiando otros que ocupan ese espacio. Se está viendo en las nuevas tecnologías, en espacios digitales…

A mí me han quitado con un gobierno de un signo, PSOE-Podemos, en TVE, y en Cuatro, con el PP. Sé ya lo que es que me quiten con gobiernos distintos. Nadie me ha llamado a un despacho para decirme “te quitamos por mentir”. No. Lo que pasa es que incomodan temas, como los del emérito.

- ¿Hemos cambiado algo en la política española en los últimos años, tras el 15-M?

- Creo que cambios siempre va habiendo algunos, sin duda, pero en lo troncal hay es más difícil. Lo que afecta a jefatura del Estado, sistema judicial, sistema de medios de comunicación, Iglesia… Por no hablar de la impunidad con la que ha quedado el rey emérito. El sistema judicial está muy político. Hay reparto, que cuento en el libro, que es inasumible y que lleva a haber privilegios.

El sistema de medios de comunicación está muy concentrado, que ejerce su control. Y cada vez hay más programas de tipo costumbrista, de mucho entretenimiento, pero cada vez menos programas de investigación, de denuncia… de contar inquietudes.

- Pero estos programas hacen pensar a la gente…

- Claro! Claro! Son programas que hacen pensar a la gente o que se den cuenta de lo que hay que mejorar.

- ¿Sigue habiendo temas intocables o en los que se pasa de puntilla en los grandes medios de comunicación?

- Pero no sólo en los grandes medios, también en los pequeños se sabe perfectamente que no se trata igual lo que afecta al poder económico de la zona, o al político, que al ciudadano medio. Pasa con el cacique local o provincial, y pasa con los poderes económicos de turno y pasa a nivel nacional. En el gremio se sabe pero se calla.

- ¿Y tiene arreglo?

- Creo que estamos en un tiempo de transformación de los medios, que creo que no los va a conocer ni la madre que los parió en diez años, merced a la transformación digital. ¿Qué temas están en la agenda? Los asuntos esenciales a veces no están. La despoblación, por ejemplo. Lo que está pasando en sitios como Soria no está en la agenda. ¿El cambio climático? No hay que ser muy lince para verlo. Yo en mi pueblo lo veía: esas nevadas que caían hace años, hace tiempo que dejo de pasar. Hay un calentamiento del clima tremendo. Igual que se ha recortado del servicio de limpieza de los montes. O se han privatizado. Luego llega el verano se queman miles de hectáreas y la gente se pregunta. Son temas que habría que poner más en la agenda.

- En Soria preocupa la despoblación, ya sabe…

- Pues se convocan algunas jornadas, pero políticas eficaces no está habiendo por ahora. A veces se está mucho en el cortoplacismo. Parece que todo gira en torno a Madrid y lo que pasa en Madrid. Y en este país, los que mandan dan demasiado la espalda a los pueblos y las provincias. Es la realidad. Y cada vez más. Mucha gente en Madrid no tiene ni idea de la realidad del campo, ni lo que está pasando con la agricultura, con la ganadería o con los montes.

Se está más en el corto plazo de lo que marcan las agendas. En el debate político se simplifica con determinados mensajes para polarizar. Por ejemplo, el tema de la sanidad pública. En Soria sabemos lo que está pasando: gente que está haciendo cientos de kilómetros para que le vea un especialista. Y la falta de médicos. La sanidad pública está sufriendo un deterioro y en Soria es un auténtico calvario el desplazarte cientos de kilómetros para que te vea un médico. Y son gente que paga la sanidad pública, igual que lo hace uno de Barcelona o de Madrid. Esto está pasando y apenas se trata. Y luego a veces algunos se sorprenden por resultados electores que se producen en provincias. Hay un abandono que hace que la gente pase olímpicamente de la política o que castigue. En Soria hay diputados o senadores de los que se sabe que ocupan un escaño pero lo que han podido reportar a la provincia es poco.

- ¿qué ocurre en los medios de comunicación?

- En el libro habló también de lo que ocurre en los medios de comunicación. ¡No dijo Vox que iba a quitar la subvención de millones a la televisión! ¡la tele que llevan Méndez Pozo y Uribarri!. ¿Se la han quitado? Pues no. Sin embargo se preocupan por lo que tienen que hacer las personas en su vida privada, si quieren o no tener hijos.

Sigo pensando que había que aprender de personas que están gobernando instituciones de fuera de Madrid, que dan el callo y administran de manera cercana a la ciudadanía y gestionando los servicios. A veces llegan a administrar gentes que no han administrado a lo mejor ni la comunidad de vecinos.