Barcones pide a la Junta sentido común en ola de calor

Jueves, 12 Agosto 2021 12:58

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha reclamado a la Junta que aplique el "sentido común" y evite tener a los ciudadanos en largas colas, en plena ola de calor, a las puertas de los centros de salud, donde se han registrado desvanecimientos de ciudadanos.



Barcones ha reclamado al Gobierno regional en Soria, en rueda de prensa, que, por una cuestión de "sentido común" en plena ola de calor, no tenga a los ciudadanos haciendo largas colas en los centros de salud a pleno sol, cuando "estamos diciendo a la gente que tengan cuidado y eviten salir a la calle y se expongan", como ha sucedido en el Miguel Delibes, en Valladolid.

"Personas que se desvanecieron por las altísimas temperaturas. No sé que tiene que la Junta, porque el año pasado también sucedió con largas colas para acceder al suplemento de los ERTEs, donde el dinero era para los primeros que llegaban", ha apuntado.

Barcones ha pedido a la Junta que reflexione sobre la confusión que está sufriendo los ciudadanos con el proceso de vacunación, tras los anuncios que se realizan.

"Es tan caótica la gestión de la Junta que cada día dicen una cosa, que en cada sitio dicen una cosa, y está volviendo loca a la ciudadanía, porque ya nadie sabe cuáles son las normas que están en vigor", ha censurado.

En este sentido ha puesto como ejemplo el anuncio de la auto cita para mayores de 12 años y a las dos semanas aseguran que es para los mayores de 40 años.

Barcones ha asegurado que no sabe si sucede esta descoordinación porque están todos de vacaciones y ha vuelto a pedir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ponga un poco de orden y sentido común, "para no tener a la gente desvaneciéndose en plena ola de calor haciendo cola".

En cuanto a la prolongación de las medidas especiales de salud públicas aprobadas este jueves por la Junta, con limitaciones de aforo y horarios y recomendaciones contra la pandemia hasta el lunes 30 de agosto, Barcones ha pedido a Mañueco si esta medida ha sido transmitida a los sectores afectados, "si han tenido un diálogo y acuerdo".

"Les pido que a la vez que anuncian más medidas restrictivas, nos cuenten a todos cuáles son las medidas de refuerzo sanitario. Para preservar la salud de la ciudadania, que se tomen cuantas medidas restrictivas sean necesarias y vengan avaladas por los expertos, pero en una mano tienen que ir necesariamente las medidas de refuerzo sanitario", ha señalado.

Barcones ha denunciado la situación en la que se está pasando este verano en la Comunidad, con consultorios locales cerrados, sin tener la asistencia sanitaria plenamente presencial y con una carencia evidente de rastreadores.

"La trazabilidad de la quinta ola ha sido bajísima. Seguimos sin profesionales sanitarios y hasta incluso veía que el sindicato de veterinarios de Castilla y León ha denunciado la falta de inspecciones de salud pública y decían que es un factor de riesgo importante", ha resaltado.