Alumnado de Infantil ve peligrar sus prácticas

Jueves, 19 Octubre 2023 18:26

El alumnado de tercer curso del Grado de Educación Infantil, en el Campus de Soria, ha dirigido una carta al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, en el que expresa su malestar por la situación que están viviendo muchos de ellos respcto al inicio de sus prácticas.

A menos de un mes para comenzar su periodo de prácticas curriculares en los centros educativos, varios alumnos de tercer curso de Infantil que quieren realizar sus prácticas en comunidades diferentes a Castilla y León tienen momentáneamente bloqueadas sus prácticas porque la Universidad de Valladolid aún no ha expedido de forma documental el necesario compromiso para asumir el gasto que supondrá dar de alta en la Seguridad Social a sus estudiantes, en virtud de lo establecido en la disposición adicional

quincuagésima segunda del Real Decreto-Ley 2/2023 de 16 de marzo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

Como es lógico, los gobiernos de las comunidades autónomas con las que actualmente existe convenio para la realización de prácticas curriculares en este grado exigen este

compromiso por parte de la UVa, y lo exigen ya, dado que las prácticas comienzan el lunes 13 de noviembre y para poder comenzar las prácticas no pueden esperar a que la situación se acuerde o se solucione más allá del mes de octubre.

"Nos consta que desde el Vicedecanato de Prácticas de nuestra facultad y también desde los Vicedecanatos de Prácticas de las diferentes Facultades de Educación del resto de campus de la UVa llevan haciéndose eco de esa situación desde el curso pasado en los diferentes servicios de la Uva con competencias en esta materia, solicitando que este compromiso por parte de la UVa llegase con el tiempo suficiente para poder gestionar en octubre las plazas del Prácticum I, que dará comienzo en noviembre", han señalado en un comunicado.

En este sentido, y como parece que el compromiso de la UVa aún no se ha formalizado de manera explícita, los alumnos afectados se han sumado a la demanda de los diferentes Vicedecanatos de Prácticas de las Facultades de Educación de la UVa, ya que, de no existir documentalmente dicho compromiso por parte de la Universidad, no se podrán renovar los convenios existentes con las comunidades autónomas vecinas y un buen número de estudiantes no podrá realizar sus prácticas en sus comunidades de origen, con el agravio que esto supone para los propios estudiantes.

"Sabemos, además, que otras universidades públicas de comunidades autónomas vecinas, como la Universidad Pública de Navarra o la Universidad de La Rioja, ya han asumido este compromiso de forma documental y así lo han expresado donde ha sido necesario, por lo que no alcanzamos a entender la demora existente por parte de la Universidad de Valladolid para llevar a cabo el mismo trámite", han denunciado.

Por todo ello han transmitido formalmente su queja al rector de la UVa para solicitar una rápida respuesta, pues necesitan este compromiso firmado antes del 30 de octubre para

que se puedan renovar los convenios con las comunidades vecinas antes del inicio de las prácticas, tal y como los gobiernos de estas comunidades reclaman.

De la misma forma, han reconocido que no son el único colectivo estudiantil afectado por esta situación, y que todos los estudiantes de todas las titulaciones de la UVa que tengan que comenzar sus prácticas antes del 1 de enero de 2024 en otras comunidades autónomas diferentes a Castilla y León estarán en una situación similar y experimentarán el mismo descontento.