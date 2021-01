Barcones exige refuerzo "inmediato" de sistema sanitario

Martes, 26 Enero 2021 11:30

La vicesecretaria regional del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha reclamado este martes un refuerzo "inmediato" de los recursos sanitarios en la provincia de Soria, especialmente en la UCI, ante una situación que vuelve a ser crítica, según los datos de incidencia epidemiológica.



Barcones, que ha comparecido este martes en rueda de prensa telemática, ha denunciado que la provincia de Soria vuelve a sufrir la debilidad del sistema sanitario, como sucedió en primera ola de la pandemia, porque la Junta no ha hecho "nada" para reforzarlo.

En este sentido ha asegurado que el Gobierno regional lo que ha hecho es debilitar más escasos recursos sanitarios en la provincia, especialmente en los profesionales.

Barcones ha repasado los datos y ha apuntado que Soria se ha enfrentado, no al cumplimiento del Pacto de Reconstrucción, es perder nueve médicos de Atención Primaria, en el medio rural de la provincia.

"Han intentado engañarnos a todos. Han hecho un sudoku, cambiando plazas de unas áreas a otras y no cubriéndolas con nuevos profesionales", ha denunciado.

La vicesecretaria regional del PSOE ha recordado que en los diez meses de pandemia no se ha recobrado la asistencia presencial en los consultorios rurales, con lo que otras patologías crónicas llevan sin ser atendidas de forma presencial.

"El saldo en el medio rural no puede ser más negativo. Menos profesionales y en el centro hospitalario hemos visto que hay tres radiólogos menos", ha lamentado.

Barcones ha asegurado que han pedido que la Junta adoptará medidas como estaban comprometidas para fidelizar y captar profesionales y lo que ha hecho el Gobierno regional es "maltratar" a los médicos, lo que a su juicio, es "inaudito" imponiendo un decreto.

"Lo que no tiene un pase es tratar a los vecinos de la provincia como si fuéramos tontos, pretendiendo hacernos creer que con menos medios vamos a estar mejor atendidos", ha criticado.