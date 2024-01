Vox urge licitación de gestión del Centro Joven, con cuatro años caducada

Jueves, 18 Enero 2024 11:21

El Grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Soria ha pedido al equipo de gobierno socialista la licitación urgente del contrato para la gestión del Centro Joven La Clave y ha denunciado que el actual contrato lleva más de cuatro años en situación irregular por estar caducado.

Tal y como ha explicado Fernando Castillo, Portavoz del Grupo Municipal Vox, el Ayuntamiento de Soria firmó el citado contrato para la gestión del Espacio Joven La Clave de la Concejalía de Juventud el 21 de noviembre del año 2017 con la empresa Noviembre III Joven S.L.

El contrato, que sigue rigiendo la relación con la empresa en la actualidad, era para un año de duración y establecía una única prórroga también anual. Por lo tanto, tal y como denuncian desde VOX, el actual contrato lleva caducado desde noviembre del año 2019.

“No nos gusta -ha apuntado el edil de VOX-- la pasmosa facilidad del equipo socialista a la hora de hacer la vista gorda con este tipo de cuestiones porque mantienen en situación de irregularidad legal contratos que, como éste, tienen un coste de 111.000 euros anuales para el bolsillo del ciudadano.”

El concejal ha comentado que la actual adjudicataria, Noviembre III Joven, lleva gestionando el Espacio Joven La Clave desde el año 2012, por lo que ha solicitado que “cuanto antes” se proceda a la licitación de este contrato para dar opción a que todas las posibles empresas interesadas en la prestación del servicio puedan participar en el concurso y presentar sus ofertas.

Así mismo, Castillo ha señalado que su grupo político se ha interesado por la forma en la que se deciden los precios de las actividades que realiza la empresa encargada del centro y sobre cómo se realiza la gestión del cobro y el posterior abono al ayuntamiento de las cantidades aportadas por los usuarios.

El edil ha explicado que le resulta "sorprendente" que ese punto no se especifique ni en los pliegos que se publicaron en el año 2019, ni en el contrato con la actual adjudicataria, “dado que es un punto importante en el trabajo diario de la empresa y su relación con el ayuntamiento”.

El concejal portavoz de Vox se ha referido a la falta de capacidad de gestión de los asuntos del día a día del Ayuntamiento por parte del equipo de gobierno.

“Este contrato, que lleva 4 años caducado, no es el único que está en situación irregular. Lamentablemente el equipo socialista, tras varias legislaturas gobernando el Ayuntamiento, se cree que este es su cortijo y que no pasa nada por dejar que los contratos de servicios más costosos para el ciudadano permanezcan años y años caducados. Les pasó con las basuras, con las aulas de la tercera edad, con la empresa de deportes, y les sigue pasando también con los jardines y el servicio de limpieza. Su falta de gestión tiene consecuencias muy negativas para los sorianos y no vamos a quedarnos callados”, ha concluido Castillo.