Vox Soria presenta alegaciones contra la nueva subida de tasa de basuras

Martes, 01 Abril 2025 13:35

El grupo municipal VOX ha presentado alegaciones contra la aprobación inicial de la nueva ordenanza de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Soria.

Los ediles de VOX han afirmado en un comunicado que no cuenta con el preceptivo informe económico completo y han considerado que el tamaño y la localización de la vivienda, criterios elegidos para individualizar el pago, no cumplen con el objetivo de fomentar la reducción de residuos.

Se trata de alegaciones contra el acuerdo provisional que regula la ordenanza de la nueva tasa de basuras aprobada en el pleno del pasado mes de febrero.

Dicho acuerdo regulador fue publicado en el boletín oficial de la provincia (B.O.P. del 26 de febrero) y actualmente encuentra en periodo de exposición pública para que los interesados presenten reclamaciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.

La aprobación de esta nueva ordenanza de basuras responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas normativas estatales y europeas sobre a materia, especialmente la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta norma busca alcanzar los objetivos establecidos en las directivas europeas 2008/98/CE y 2018/851, para reducir la cantidad de desechos generados por ciudadanos y empresas y mejorar su gestión.

Informe económico

La primera de las alegaciones presentadas por VOX alude a la ausencia de un estudio técnico económico completo. Para la concejal de VOX, Sara López, el acuerdo plenario no ha contado con un informe económico adecuado que tenga en cuenta todos los costes del servicio de basuras y los rendimientos que se esperan obtener.

Desde Vox han señalado que la propuesta debe ir acompañada de un informe técnico económico que contemple todos los factores económicos, también la responsabilidad ampliada del productor, las actividades de concienciación ciudadana, el mantenimiento de los vertederos, etc.

Las alegaciones de Vox señalan distinta jurisprudencia al respeto de la exigencia de informes económicos motivados para el establecimiento, tanto de precios públicos, como de prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, que es el caso de la nueva ordenanza soriana.

Tamaño de la vivienda

Otro de los puntos clave de las alegaciones de Vox se refiere a los dos únicos parámetros elegidos por la nueva ordenanza para determinar el importe de la cuota: el tamaño y la localización del inmueble.

La nueva ordenanza prevé que los inmuebles de uso residencial, o viviendas, paguen más en función de su superficie; y en el caso de los inmuebles para otras actividades, como por ejemplo los locales comerciales, se pague más o menos en función de su localización. Los ediles de Vox alegan que esto no se adapta al principal objetivo de la normativa europea y su adaptación española: el pago por generación de residuos.

Los ediles de Vox argumentan que el tamaño del inmueble y su localización no se adaptan a los distintos comportamientos de los ciudadanos en cuanto a la generación de residuos. “El principio de quien contamina paga es el eje de toda la nueva regulación, sin embargo, esta nueva tasa municipal no considera diferencia alguna entre el comportamiento particular de las personas o actividades económicas usuarias, ha señalado López.

“La nueva ordenanza no funciona como estímulo para fomentar el incremento de la responsabilidad ciudadana ni en la generación, ni en la separación de residuos. Pagar más solo por el tamaño de la vivienda no fomenta el reciclaje”, ha añadido.

En función de los metros cuadrados la nueva tasa de basuras va a suponer un coste de entre 45 y 72 euros por vivienda, y de entre 150 y 840 euros para locales comerciales y otros tipos de inmuebles de uso empresarial.

Tal y como ya señalaron los ediles de Vox el pasado febrero cuando calificaron la nueva tasa como “basurazo” se trata de una subida injustificada, “dicen que es una personalización del pago, pero solo es una excusa para colar una nueva subida de las tarifas al ciudadano”.