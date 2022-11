USO denuncia desorganización y deterioro de Policía Local

Martes, 08 Noviembre 2022 08:47

USO ha denunciado este martes la desorganización que arrastra la Policia Local del Ayutnamiento de Soria, que se suma a la falta de efectivos. El reglamento franquista de 1947 se ha convertido en el recurso del equipo socialista de Gobierno.

Frente a la pasividad sindical generalizada, propia de organizaciones ultra subvencionadas que priorizan su tendencia ideológica sobre la defensa de sus propios representados, USO lleva desde el año 2010 denunciando la aniquilación del funcionariado municipal y el constante deterioro de los servicios públicos del Ayuntamiento de Soria.

La ausencia de convocatorias, la acumulación de vacantes sin cubrir y la cronificación de la temporalidad se ceba especialmente en servicios fundamentales para la seguridad ciudadana, dependiente directamente de Alcaldía por ausencia de delegación expresa, afectando a los Cuerpos de Bomberos y Policía Local del Ayuntamiento de Soria.

La indefinición de la RPT y el bloqueo o ralentización de ofertas que promuevan la promoción interna supone que sigan vacantes la plaza de intendente, otra de oficial y dos de sub oficial, así como la plaza de policía con destino OCG y la de administrativo, esta incluida en el futuro proceso de estabilización de empleo. A estas carencias se suma la próxima jubilación del actual jefe de negociado de la oficina policial. El caos administrativo, que afecta muy especialmente a la tramitación de sanciones puede ser total en breves fechas, según ha avanzado USO. De 43 plazas de policía que constan en la RPT de 2013, 13 continuan sin cubrir. No cuesta mucho trabajo entender, según el sindicato, las repercusiones que para la seguridad ciudadana y para la de los propios agentes tiene el prestar servicio con esta merma organizativa y operativa. Pese a la escasez de personal se multiplican todo tipo de servicios ordinarios y extraordinarios o se asumen nuevas responsabilidades, como el VIOGEN, que sin aparejar un refuerzo del personal especializado, contribuyen a agravar la precariedad y efectividad con que deben prestarse servicios especialmente sensibles en el área de seguridad ciudadana y de la violencia contra la mujer.

A las negativas consecuencias en toda organización carente de efectivos, es de sobra conocido el malestar del personal respecto a la deficiente organización y abuso de derecho de la actual jefatura provisional, incapaz, para USO, de defender un modelo de servicio que vaya más allá de organizar el día recurriendo en unos casos al incumplimiento de los servicios mínimos, a la suspensión de derechos y al abuso continuado de arbitrarias "Ordenes del Servicio" coherentes con el "Reglamento de la Guardia Municipal", franquista, de 1947, con el que el Ayuntamiento de Soria parece encontrarse cómodo, sin encontrar prioritaria la redacción de un nuevo texto, más digamos, democrático. Para la USO, el hecho de que en democracia no se haya promovido un nuevo Reglamento, acorde con las Normas Marco y que se haya despreciado varias veces la propuesta de creación de un Consejo de Policía, acogido a lo dispuesto en las propias normas regionales, dan una idea del profundo talante antidemocrático que esconde la mayoría socialista que gobierna la capital de Soria. Un talante que califica de pretensión de "chantaje" el lícito derecho de pretender negociar las condiciones de trabajo de su propio personal. El PSOE municipal no tolera que le mire a la cara su "criada". La "manu militari" del Ayuntamiento de Soria ampara la imposición de multitud de servicios extraordinarios, abonados a mitad del coste real de hora trabajada, al amparo del inexistente calendario laboral del personal que impide el derecho más elemental que supuestamente asiste, como empleados públicos, a la Policía Local de Soria. De la deficiente gestión municipal da cuenta la hemeroteca, recordando el resultado de la abortada y judicializada convocatoria de la plaza de intendente, ya señalada en su dia por la USO, ante el silencio del resto de organizaciones sindicales. La ausencia de una RPT que acompañe cada año al presupuesto, como ocurre con el organigrama de Bomberos y que para USO puede esconder irregularidades contables, perpetúa en la provisionalidad a la actual y cuestionada Jefatura, apoyada por el equipo de gobierno en contra de la opinión generalizada de la plantilla policial. El sindicato demanda la creación de una plaza de Mayor y la cobertura definitiva de todas las plazas de la escala de mando y de la totalidad de las plazas de agente no cubiertas en la actualidad, ampliando la actual oferta de empleo. La ausencia de previsión y diligencia en materia de personal perturba el normal desempeño de los distintos turnos y secciones de trabajo, que prestan un amplio abanico de servicios ordinarios y extraordinarios, perjudicando gravemente la conciliación laboral y familiar de muchos agentes de la Policia Local, erradicando los destinos de segunda actividad o prestando servicios carentes del más elemental protocolo, eludiendo toda responsabilidad la Jefatura y exponiendo gratuitamente a los agentes que componen los distintos dispositivos. A mayores, han trascendido las quejas del colectivo sobre la calidad de sus medios de protección personal, chalecos antibalas, defensas o ausencia de prácticas de tiro. La Inspección de Trabajo ha tenido que forzar el remozado de las instalaciones del cuartel, sumido en un estado de abandono y donde, a causa de la humedad, prolifera un "Reino Fungi" de setas y hongos que amenazan la salud de los agentes, convirtiendo bajos y vestuarios del cuartel en una mazmorra digna de la alta Edad Media. De todo lo cual cabe responsabilizar, según ha apuntado USo, a la alcaldía de la ciudad y a la nefasta gestión que padece el área de personal, responsabilidad delegada en la concejal Teresa Valdenebro que sale tremendamente cara a todos los sorianos. USO ha afeado además la prepotencia de la que hace gala el equipo de gobierno, que menosprecia tanto el traslado interno de la problemática que padece la Policía como, muy especialmente, las llamadas de atención que públicamente ha protagonizado la representación sindical de los agentes, que se han visto agredidos y menospreciados verbalmente, cuando han pretendido renegociar, tras el Covid19, sus caducas condiciones de prestación de servicios extraordinarios de San Juan. USO ha lamentado el autoritarismo ejercido por el circulo de poder del alcalde de Soria, que denota una concepción antidemocrática, borracha de una mayoría absoluta que ha convertido el Ayuntamiento de todos en el cortijo de unos pocos.