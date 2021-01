Trece proyecciones en Semana de Cine Documental

Martes, 05 Enero 2021 15:39

El Ayuntamiento de Soria ha programado para este mes una Semana de Cine Documental ‘Cool Docs’ en las salas Mercado que se llevará a cabo del 15 al 21 de enero con dobles sesiones.

Los aficionados tendrán la posibilidad de adquirir un bono para ver las 13 proyecciones del ciclo por 10 euros o comprar las entradas de forma separada para alguna de las sesiones online o presencialmente en taquillas por tres euros.

Jesús Bárez, concejal de Cultura, ha recordado que “los cines cumplen prácticamente dos años y estos ciclos eran una asignatura pendiente que nos permitirá recuperar grandes documentales recientes que no pudimos incluir con nuestros estrenos”.

Por su parte, Lucas Fernández, gestor cultural del Ayuntamiento, ha explicado que “estos documentales tendrán una temática muy variada, incluirán proyecciones muy ligadas al territorios, también contenidos sociales, temas actuales, culturales… y una importante representación de directoras de cine”.

Para elaborar la programación ha colaborado también con Mujeres del Mundo y se buscará, además, que parte de los documentales puedan ser presentados por sus propios directores y directoras buscando un coloquio posterior con los asistentes.

Todos los títulos han sido reconocidos en distintos festivales y por la crítica y se podrán ver obras con color soriano como la ‘Loba parda’ de Cristina Ortega Pardo, que retrata el pastoreo en la provincia.

El ciclo permitirá también proyectar un corto de José Ignacio Latorre ‘Música Vieja de Pueblo Niño’ que cuenta con los mismos protagonistas pero 30 años antes ofreciendo un mismo testimonio con tres décadas de paso del tiempo y dos miradas diferentes tras la cámara.

Además de esta visión especial se podrá ver el pre-estreno de La Mami de Laura Herrero o el trabajo ‘Meseta’ de Juan Palacios sobre la vida en el campo localizando las imágenes en la provincia de Zamora.

El programa incluirá 12 largometrajes y una sesión de cortos con ‘Saldo Negativo’ de Javier Arribas y César Benito, ‘MamaCocha’ de Ana Belén Jarrín y Nacho Álvarez elaborado en el marco de la beca de residencia artística en Sotillo y Música vieja de pueblo niño.

VIERNES 15

17.00 Amazing Graze

17.30. Saldo Negativo

Mamacocha

Música Vieja del pueblo Niño

19.00 Hemut Newton: the bad and the beautiful

19.30 La Loba Parda

SÁBADO 16

17.00 A media voz

17.30 RGB

19.00 Para Sama

19.30 Aute retrato

DOMINGO 17

17.30 La Mami

18.00 El año del descubrimiento

19.30 Cartas Mojadas

LUNES 18

17.00 Sesión Salvaje

17.30 Aute Retrato

19.00 Meseta

19.30 RGB

MARTES 19

17.00 Para Sama

18.00 El año del descubrimiento

19.30 A media voz

MIÉRCOLES 20

17.00 La loba parda

17.30 Helmut Newton: the bad and the beautiful

19.00 Sesión salvaje

19.30 La mami

JUEVES 21

17.00 Cartas Mojadas

17.30 Meseta

19.05 Amazing Graze

19.30 Saldo Negativo

Mamacocha

Música Vieja del pueblo Niño