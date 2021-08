Soria reconoce a sus atletas olímpicos

Viernes, 13 Agosto 2021 14:35

El Ayuntamiento de Soria ha recibido este viernes a los atletas olímpicos Marta Pérez y Daniel Mateo, novena en la final de los 1.500 metros y vigésimo primero en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio, respectivamente, para reconocer su "brillante" participación.



El alcalde Carlos Martínez ha trasladado, en nombre de los vecinos de Soria, este reconocimiento a los deportistas olímpicos tras regresar esta semana de Tokio, ciudad en la que debutaron en unos Juegos Olímpicos.

Martínez ha agradecido la "inyección de moral" que ha supuesto la competición de ambos atletas sorianos en un momento especialmente complicado por la crisis sanitaria y sus consecuencias.

"El mundo del deporte siempre nos reporta grandes satisfacciones. Dani y Marta nos han hecho volver a vivir unas Olimpiadas a lo grande y hemos querido incluir este reconocimiento en la Junta de Gobierno y entregarles como obsequio la réplica del escudo más antiguo de la ciudad que se encuentra en la campana de la iglesia de la Mayor", ha resumido.

Martínez ha recalcado que Pérez y Angulo "son un modelo de humildad, honestidad y sacrificio con el que la sociedad soriana se identifica".

Por su parte, los dos deportistas han agradecido a toda la población de la ciudad y provincia su apoyo y han insistido en que "nos hemos sentido animados, apoyados, reconocidos de verdad que ha sido impresionante notar el cariño de los sorianos".

Mateo ha explicado que "aunque el día a día y el trabajo es duro, este apoyo que sentimos es esencial y de verdad nos hace falta y nos ayuda. También quiero agradecer ese respaldo que tenemos a través del CAEP y el Ayuntamiento y que hace que puedas centrarte en entrenar y competir".

Por su parte, Marta Pérez, ha insistido en el reconocimiento de sus paisanos, "en esta ciudad nos seguís siempre y es verdad que hemos notado esa ilusión en la calle con nuestras carreras. Los Juegos han sido extraños, pero hemos sentido el calor y cariño de la gente que nos lo han hecho llegar de muchas formas. Jamás me había sentido así".

La atleta, que entrena actualmente fuera de Soria, aunque alterna estancias en la provincia, ha insistido en sus raíces y vínculos y ha recordado su trabajo con el entrenador de atletismo Ramón Zapata en sus inicios además de añadir que "desde que he llegado me paran por la calle para felicitarme, en Valonsadero, en el río".