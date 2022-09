Soria: "Acabaremos con el adoquin indiscriminado"

Miércoles, 28 Septiembre 2022 09:17

Ignacio Soria, concejal y portavoz de Urbanismo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, se ha comprometido a que cuando gobierno el PP se eliminará paulatinamente el adoquin indiscrimado.

Tras las recientes críticas a este pavimento por parte de asociaciones como Parkinson Soria, el edil popular ha asegurado que “cuando gobernemos acabaremos con el adoquin indiscriminado. Eliminaremos paulatinamente el adoquín de nuestras calles para devolver a la ciudad un tránsito amable y acorde a la movilidad que los ciudadanos merecen”.

Soria ha recordado este miércoles en nota de prensa que desde la pasada legislatura, el Partido Popular se ha mostrado contrario a la implantación de este material.

“Cuando se instaló en la plaza del Vergel este intransitable pavimento el Partido Popular ya advirtió sin éxito del error de su colocación, pero ya entonces” –ha recordado el concejal popular–, “no solo no hicieron caso, sino que tras el destrozo de esa plaza han continuado implantando adoquines de forma obsesiva en otras calles de la ciudad ocasionando un perjuicio directo a vecinos, peatones y conductores”.

Soria ha vuelto a poner sobre la mesa el problema que se ha creado en la calle Sagunto de la capital, última calle en ser adoquinada.

Ha recordado que el equipo de gobierno municipal socialista “bajo el pretexto de pacificar esta vía se gastó 100.000 euros para empedrar una calle y lo único que han logrado es enfadar a los vecinos y usuarios dejando una verdadera chapuza que sólo les gusta a ellos y que nos tocará solucionar a los demás”.

El concejal ha recordado cómo, en el pasado pleno, el alcalde ironizó con este asunto y con la posibilidad de que el Popular tropezara por estar mirando siempre al suelo y a este material.

Soria ha recodado sus palabras al respecto en la pasada sesión plenaria: “señor alcalde, no frivolice con si este concejal tropieza o no, a mí lo que me preocupa es que tropiece mi madre como a usted le preocupará que tropiece la suya…” le contestó el edil del PP en la mencionada sesión plenaria.

Soria ha criticado que un asunto tan importante como es éste no sea tomado en serio por el equipo de gobierno socialista.

“Cada día son más las personas y colectivos de la ciudad que nos transmiten su enfado por este modelo de ciudad y la apuesta por este material, pero lo peor de todo –ha concluido el concejal–, es que después nos vengan a dar lecciones hablando de una ciudad sostenible que se están cargando a golpe de adoquín”.