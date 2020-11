Reforzado el control del aforo en mercadillo

Miércoles, 11 Noviembre 2020 15:25

Las nuevas limitaciones de la Junta de Castilla y León afectan a la regulación del mercadillo con un control del aforo más restrictivo que ha obligado al Ayuntamiento a implementar más herramientas de supervisión así como destinar más personal para informar en los diferentes accesos.

En este sentido, eL Ayuntamiento ha asegurado que trabajará en colaboración con los propios comerciantes de los puestos ambulantes y ha pedido máxima responsabilidad también a los compradores que se acerquen a las distintas zonas para primar esa distancia de seguridad ampliada y el cumplimiento de todas las medidas higiénico sanitarias.

Respecto al número total de personas que pueden acceder simultáneamente se ha vuelto a establecer un aforo máximo de acuerdo a lo que ahora marca de Junta con distintos porcentajes en función del nivel de alerta que es del 50 por ciento para nivel de alerta 2, 3 y 4 y del 75 por ciento para el nivel de alerta 1.

El nivel de alerta 4 contempla también acordar la suspensión de la actividad como medida preventiva.

Por el momento, el Ayuntamiento, a petición de los consumidores, comerciantes y negocios aledaños como el Mercado Municipal y dada la situación de alerta de la provincia, ha considerado mantener el mercadillo en su totalidad con todas las medidas que se han ido adoptando e implementado nuevas para un mayor control del aforo de acuerdo a la nueva normativa. Es imprescindible la colaboración ciudadana respetando los accesos para poder llevar la contabilidad de entrada y salida con rigor y también su comprensión en momentos en los que pueda producirse espera para evitar picos de afluencia por encima de ese porcentaje legal.

También se mantendrá informados a los vendedores, antes de la apertura de venta al público, para explicarles las nuevas limitaciones y contar con su colaboración.

Con el objeto de poder establecer un aforo máximo se establecen dos zonas diferenciadas

o La zona del textil de la parte de los puestos de la C/ Doctrina con dos zonas de entrada y salida una en la parte superior y otra en la inferior.

o La zona de alimentación de la C/ Doctrina con el resto de zona del textil de la C/ Aguirre y Plaza Ramón Ayllón con dos zonas de entrada y salida en los carriles de la C/ Doctrina de alimentación, otra en la Travesía Cinco Villas y otra en la C/ Aguirre.

Para cada una de estas zonas se establece un aforo máximo calculado en función de lo establecido en el apartado 3.8 del citado Plan de Medidas de Prevención y Control de la Junta de Castilla y León y conforme al informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

Dicho aforo máximo se irá ajustando en cada una de las zonas en función de los porcentajes establecidos según el nivel de alerta sanitario en relación a la Covid-19 en el que se encuentre nuestro territorio en cada momento.

Se dispondrá de la correspondiente señalización del aforo máximo en los accesos a cada uno de los recintos o zonas así como personal para garantizar su cumplimiento y la adopción de medidas de dosificación del mismo, en el caso de ser necesarias.