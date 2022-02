Podemos defiende el Centro de Refugiados

Viernes, 18 Febrero 2022 09:31

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Soria, Marisa Muñoz, se ha pronunciado acerca de la polémica del Centro de Refugiados.

“Ya de entrada, lo más grave es la vergonzosa actitud del Partido Popular al azuzar la xenofobia y las actitudes de odio con tal de tener unas horas de protagonismo en los medios”, ha señalado en un comunicado la edil morada.

“Creemos que no se trata solo de un error sino también de una enorme irresponsabilidad que los sitúa en el mismo espectro que a VOX, lo que hace que nos preguntemos qué los diferencia, al menos en temas de derechos humanos", ha recalcado.

Del mismo modo, ha asegurado rotundamente que, a la luz de los datos de situaciones parecidas en otros puntos de la geografía nacional, el Centro no tendría ningún impacto negativo en la ciudad de Soria ni en sus habitantes.

Muñoz ha apuntado que en su partido han revisado el último informe de CEAR de junio de 2021 sobre refugiados en España y afirman haber constatado cifras que ponen de manifiesto “el trabajo que le queda a España como país para estar a la altura de otros estados de nuestro entorno en cuanto a la tramitación de los expedientes de quienes solicitan acogerse en España a ser reconocidas como personas refugiadas, que no es sino la figura de protección internacional”.

En lo tocante al mencionado centro como fuente de empleo, Muñoz ha señalado que “si tanto se reclaman actuaciones que generen empleo y actividad en Soria, 40 empleos no son nada despreciables, como tampoco lo es la actividad económica que generarían los suministros necesarios para mantener a quienes acoja el centro. Incluso sería beneficioso para las arcas municipales, que son de toda la ciudadanía soriana que ingresarían casi 700.000 euros por la venta de la parcela.”.

Por último, la concejala de Podemos ha invitado a la reflexión respecto a la actitud del PSOE.

“Aunque tiene relevancia que el partido que gobierna el consistorio anuncie en medios un proyecto muy importante, sin que se haya ni siquiera mencionado a los grupos de la oposición, esto no es más que ruido que podría no dejar ver todo lo anteriormente mencionado. No nos vale la excusa de la campaña electoral, dado que la Comisión de Igualdad Social se reunió el mismo lunes día 14 en sesión ordinaria, y se vuelve a reunir hoy viernes en sesión extraordinaria acerca del mismo asunto, la ordinaria (la misma que se convoca mañana extraordinaria para el tema) y al resto de grupos municipales no se nos comentó una palabra”, ha denunciado

Muñoz ha calificado esta actitud del equipo de gobierno municipal de “oscurantismo torpe y sin sentido, además de una gran desconsideración hacia el resto de fuerzas políticas”.