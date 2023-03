Muñoz Remacha: "si no crecemos, tenemos fecha de caducidad"

Martes, 28 Marzo 2023 16:43

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha hecho balance de la legislatura. A su juicio, el equipo socialista de Carlos Martínez ha fallado en lo fundamental: generar empleo y población.

Muñoz Remacha ha repasado, a preguntas de los periodistas, su experiencia en la oposición municipal al equipo socialista de Carlos Martínez durante esta legislatura que termina.

El portavoz del Grupo Popular que accedió a la máxima responsabilidad del grupo tras la marcha de la cabeza de lista Yolanda de Gregorio y el segundo de la candidatura, Carlos Castro, ha resaltado que la legislatura ha sido difícil.

"Particularmente, totalmente novato en política, y nos llegó la pandemia. Cuando ha habido que asumir responsabilidades, siempre hemos estado al lado del equipo de gobierno. Ahí sí que hemos estado unidos. Y el resto fuera de pandemia, es muy difícil torear con una mayoría absoluta delante. Hemos hecho lo que hemos podido; se nos ha atendido muy pocas cosas y propuestas de las que hemos hecho", ha reconocido.

Muñoz Remacha ha señalado que si han hecho una veintena de propuestas cada año, apenas han sido tenidas en cuenta un par de ellas en los presupuestos, y "luego no se han ejecutado".

"Hemos sido los típicos convidados de piedra", ha resumido.

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que el equipo socialista lleva gobernando 16 años y se ha convertido en un "cortijo".

En este sentido ha apuntado que su labor como oposición es "desenmascarar" la red clientelar que existe en el Ayuntamiento.

"Lo que es el gobierno de Carlos Martínez, después de 16 años, está agotado", ha recalcado.

Sin resolver otra legislatura está la Relación de Puestos de Trabajo, con especial mención a la Policía Local, pero sobre todo la falta de promoción del suelo industrial de la ciudad, con Valcorba como nombre propio.

"El otro día estuve con un señor que estaba interesado y me contó que no tenían fibra óptica en Valcorba. Me quedé alucinado. No podemos ofrecer un polígono sin fibra óptica", ha criticado.

Muñoz Remacha ha censurado que el Ayuntamiento de Soria haya promocionado el Museo Nacional de la Fotografía, en la antigua sede del Banco de España, con un evento que costó casi 100.000 euros, pero no lo ha sido para vender Valcorba e intentar captar alguna empresa.

"Necesitamos población. Como no crezcamos en población, tenemos fecha de caducidad. Cuando bajó al Ayuntamiento todas las mañanas, sólo veo locales que se cierran. Y no se abren. Tenemos un problema con los alquileres. Alquileres de 1.000 ó 1.500 euros, no los pueden pagar en Soria cualquier autónomo. Desde el Ayuntamiento algo habrá que hacer para que el quiera acceder a montar un negocio en El Collado no tenga que pagar mil euros", ha asegurado.

Muñoz Remacha ha confíado en que en el programa electoral del PP se recojan medidas para hacer frente a este problema.

El portavoz del Grupo Popular se ha puesto a disposición de la alcaldable Belén Izquierdo aunque ha reconocido que el "rodaje" cuesta cuando se llega desde la iniciativa privada a la pública.

"Ejecutar un presupuesto al 26 por ciento, en un banco estás en la calle mañana. Tienes que hacer un 95 por ciento. Aqui, en el Ayuntamiento, se hace un 26 por ciento y dicen que somos los mejores", ha ironizado.

Muñoz Remacha ha asegurado que Amazón acaba de montar un centro logístico en Azuqueca de Henarés, con mil puestos de trabajo. "Aquí no hemos hecho ninguna gestión", ha lamentado.

El portavoz del Grupo Popular ha reconocido los cambios que se han producido en la ciudad bajo el mandato de Martínez, pero ha señalado que ha fallado en el tema básico, que es de generar empleo y población, "donde no se han estrenado".

"