Martínez: "tenemos que estar preparados para segunda ola"

Viernes, 16 Octubre 2020 16:19

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha agradecido este viernes la responsabilidad individual y colectiva que están demostrando los ciudadanos en esta segunda ola de la Covid 19 y ha resaltado que es vital una "adecuada respuesta sanitaria".



Martínez se ha referido tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria y con motivo de las nuevas medidas implementadas para reducir los contagios por la Covid 19, a la responsabilidad individual y colectiva como una vía para "cortocircuitar la transmisión", pero sabiendo e insistiendo en que "no es la única".

En este sentido ha agradecido "el papel que hasta ahora están teniendo los vecinos, en su mayoría muy responsables, y sectores como el comercio y la hostelería".

"Vamos a seguir pidiendo esfuerzos, pero también sabiendo ser agradecidos con el papel de todos ellos hasta el momento y teniendo claro también que ahora es más importante que nunca una correcta y adecuada respuesta sanitaria con los medios materiales y humanos necesarios", ha resaltado.

Martínez ha señalado que se sabía que una segunda ola del coronavirus Covid 19 iba a llegar, porque ya lo está haciendo en toda Europa "y tenemos que estar preparados".

En este sentido ha pedido de nuevo la colaboración de las entidades locales en todo lo que se necesite.

Por otro lado, y dadas las últimas noticias sobre el traslado de facultativos con la pérdida de nueve médicos -que se encontraban en Soria en comisión de servicios-, y el brote de Valdeavellano de Tera con sus distinta incidencia, se ha celebrado un nuevo CECOPI a última hora de la mañana para seguir coordinando actuaciones.

El alcalde de Soria ha expresado su preocupación al margen de las estadísticas y ha solicitado seguimiento y aclaraciones sobre la pérdida de efectivos teniendo en cuenta la importancia de los refuerzos de personal en un momento especialmente sensible.

"No sólo tenemos que poner deberes a la sociedad, sino que cada administración debe ser también responsables con sus obligaciones", ha resumido.

Preguntado por próximos eventos y campañas, el alcalde ha admitido que "la situación es muy cambiante pero vamos a intentar, con todas las limitaciones, reservas y garantías, mantener 'cierta' normalidad para seguir dinamizando la economía"