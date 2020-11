Martínez reclama ser más ágil en gestión de pandemia

Miércoles, 25 Noviembre 2020 14:26

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha resaltado este miércoles que todos los ayuntamientos de la Comunidad están demandando a la Junta de Castilla y León criterios claros para tomar decisiones, un esfuerzo mayor de explicación de las mismas y más agilidad en las ayudas.



Martínez, a preguntas de los periodistas sobre el balance de la reunión mantenida ayer por alcaldes de municipios mayores de 20.000 habitantes y presidentes de las diputaciones provinciales con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que todos los ayuntamientos respaldan las decisiones a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de la Comunidad, "siempre que se haga esa labor de pedagogía y explicación".

Además ha resaltado que existe un clamor entre los ayuntamientos de la necesidad de más agilidad en la puesta a disposición de apoyos económicos por parte de la Junta en paralelo a las medidas restrictivas que ha aprobado.

"Nadie discute las decisiones de las autoridades sanitarias pero necesitamos en paralelo, ni semanas ni meses después, medidas de apoyo económico", ha reivindicado.

Martínez ha señalado que los ayuntamientos necesitan apoyo económico que están soportando la repercusión de la crisis económica y social.

"No hacemos nada con grandes anuncios si realmente vemos luego como los hosteleros y los comerciantes están cayendo en el desánimo absoluto, porque saben que no van a obtener respuesta por parte de la Administración autonómica", ha declarado.

El alcalde de Soria ha asegurado que no es entendible que la Junta tenga a día de hoy un superávit de 230 millones de euros de los fondos COVID 19 que ha recibido del Gobierno de España.

En este sentido ha reclamado a la Junta ser más ágil en la gestión de la pandemia en la Comunidad, "una de las peores en datos sanitarios a nivel nacional y tiene una consecuencia directa en el impacto social y económico".

Martínez ha demandado poner recursos económicos encima de la mesa para adoptar medidas de forma generalizada en toda la Comunidad, ante la diferente respuesta sanitaria en las provincias.

"Necesitamos medidas claras que sean generales para todos y entiendan luego la particularidad de cada uno de los territorios. A nosotros nos cerraron con 400 casos por 100.000 habitantes y hoy tenemos casi el doble y necesitamos que haya una respuesta diferente, con un mayor refuerzo sanitario y de medidas económicas", ha argumentado.

Martínez ha rechazado la posibilidad de un cierre perimetral por provincias en la Comunidad y ha confirmado que el Ayuntamiento de Soria no organizará cabalgata de Reyes.