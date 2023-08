Los trabajadores temporales siguen esperando estabilización

Martes, 08 Agosto 2023 16:47

El colectivo de trabajadores temporales del Ayuntamiento de Soria ha asegurado hoy que continúa viviendo en la incertidumbre ya que sigue sin conocer la hoja de ruta del Consistorio con relación a la estabilización.

Su cumplimiento está fijado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ante la falta de iniciativa por parte del Ayuntamiento, desde el colectivo se han registrado varios escritos, solicitando reuniones con los responsables para conocer el plan de estabilización, sin obtener respuesta.

El colectivo, consciente de que los plazos se van consumiendo, ha reconocido hoy que observa con preocupación cómo avanzan los procesos en otras administraciones públicas, mientras que en el Consistorio soriano ni siquiera han empezado a trabajar en ello, a pesar de las últimas declaraciones del alcalde en los medios de comunicación que apuntaban a la “culminación del proceso en las próximas semanas”.

Desde estas declaraciones ha pasado más de un mes y el colectivo sigue sin conocer la hoja de ruta.

Además, los trabajadores temporales afectados por los procesos de estabilización también han tenido que ver como el consistorio sí que ha estado trabajando en otros procesos selectivos desde finales del año pasado y en todo el presente año.

Se han desarrollado y muchos de ellos culminado, como es el caso de los siguientes: Coordinador/a del proyecto “Respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible desde el Plan de Igualdad de la Ciudad de Soria”, trabajador para desarrollar aplicaciones informáticas web para el proyecto “Respuestas a los objetivos de desarrollo desde el Plan de Igualdad de la Ciudad de Soria”, arquitecto del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resilencia, Ingeniero/a de Caminos, Plazas de Bombero Conductor, Bolsa de empleo de peones de servicios múltiples y personal no cualificado grupo V, Bolsa de empleo Administrativos, Encargado de instalaciones deportivas, ingeniero/a del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, bolsa de empleo de agente local de innovación para la gestión de la agenda urbana y los fondos Next Generation, coordinador de proyectos para el proyecto Brera, bienestar, restauración, resilencia y adaptación Soria 2030.

"Entonces la cuestión es ¿Por qué los procesos que tienen establecida mediante la Ley 20/2021 de 28 de diciembre una fecha límite para su culminación no se han convocado todavía y otros muchos sí?", han preguntado en voz alta los trabajadores temporales en un comunicado.