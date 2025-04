Los trabajadores del Ayuntamiento piden dimisión de concejal de Personal por incapacidad para negociar

Lunes, 07 Abril 2025 11:29

El Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Soria han reclamado hoy la dimisión del concejal de Personal, Eder García, por su incapacidad manifiesta para negociar.

Los dos órganos de representación de los trabajadores municipales en el Ayuntamiento de Soria han convocado este lunes a los medios de comunicación a una rueda de prensa donde han informado de la situación que viven los trabajadores en la Casa Consistorial, cuyos principales problemas siguen enquistados desde que hace un año ya lo denunciaron públicamente.

Fernando Santiago ha señalado que, desde hace un año, se ha avanzado muy poco e incluso se ha retrocedido.

“Hay un convenio caducado y denunciado y que tenemos que denunciar y no sabemos nada. De calendario, tampco. Y de negociaciones que no consideramos para la RPT, no la hemos aprobado”, ha señalado.

Santiago ha señalado que la RPT no ha sido publicada y ellos no tienen el documento.

“Hemos estado perdiendo el tiempo durante meses en un documento que no hemos aprobado”, ha lamentado.

Además ha señalado que ha pasado el plazo para llevar a cabo la estabilización. Hay 79 personas de las que depende su empleo y estabilidad familiar. “Incumplen la ley que les obligaba a ello”, ha señalado.

Santiago ha asegurado la incapacidad del Ayuntamiento para negociar con la parte social, por lo que han pedido la dimisión de Eder García, por no ser una persona adecuada para hacerlo como ha demostrado desde que está al frente de esta Concejalía en “donde nos ofrece lentejas en muchas reuniones, cuando vamos a las reuniones con el objetivo de sacar cosas para los trabajadores y que se cumplan las leyes y el convenio colectivo”,

En cuanto a la contratación de una mujer trabajadora que esta embarazada como socorrista, ha lamentado que tenga que estar un mes dando vueltas con un expediente abierto cuando todo está reglado. Y todavía hoy no ha sido dada de alta en la Seguridad SAocial.

En cuanto al asesor, Santiago ha señalado que no ha resuelto nada en su paso por el Ayuntamiento.

“Se nos ha impuesto una RPT. Es algo que va en contra del convenio. Retrocesos, imposiciones, turbidez, no hay transparencia”, ha señalado.

Federico Laguna ha denunciado la politización del actual equipo de Gobierno y el sindicato UGT-

Laguna ha asegurado que el concejal Expósito vendió que los doce concejales cualquier podría tener la capacidad para ser sucesor de Martínez y “desde luego hoy no nos queremos imaginar que si está persona presuntamente tan preparada fuera el sucesor”.