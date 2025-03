El PSOE acusa al PP de volver a cuestionar trabajo de técnicos municipales en Soria

Martes, 25 Marzo 2025 17:39

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha asegurado que la rueda de prensa del PP ha servido una vez más para cuestionar el trabajo de los técnicos municipales.

“Con ello intentan conseguir amedrentar a todos ellos en su trabajo diario. Desde luego lo que brilla por su ausencia son las propuestas en positivo de un grupo popular que sólo se caracteriza por entrar en el barro y criticar lo incriticable”, ha aseñalado.

Lo que subyace, según Muñoz, no es otra cosa que el PP no se fía de los técnicos del Ayuntamiento ni de las empresas de la ciudad, porque cuando dice que no se está cobrando bien las tasas por utilización de dominio público, el Ayuntamiento cobra en función a los datos que les ofrecen las diferentes empresas.

“Sobre esto se cobra trimestralmente el 1,5 por ciento. Nosotros entendemos que el trabajo que están realizando los técnicos de la casa está totalmente correcto”, ha señalado.

Muñoz ha pedido una vez más al PP que abandone las luchas internas, trabaje un poco más y realice propuestas en positivo en beneficio de los ciudadanos.