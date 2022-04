El PP urge fiscalidad diferenciada para impulsar Valcorba

Martes, 12 Abril 2022 13:31

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Muñoz Remacha, ha insistido en la necesidad de contar con la “fiscalidad diferenciada” en zonas despobladas para conseguir atraer a empresas a la capital soriana.

El concejal pòpular ha calificado de “inadmisible” que “dada la situación actual” el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aún no haya implantado esta medida, cuando fue reconocida en abril de 2021 por la Comisión Europea.

Muñoz Remacha ha considerado en un comunicado esta medida de especial importancia para Soria capital y espera que su puesta en funcionamiento suponga “un punto de inflexión” a la hora de atraer empresas interesadas en instalarse en el Polígono de Valcorba recientemente recepcionado.

“Es inadmisible que en la situación que estamos, el Gobierno de Sánchez no implante esta fiscalidad para ayudar a pymes, empresas y autónomos de nuestra capital y provincia” ha declarado Muñoz Remacha.

El portavoz del grupo Popular ha reiterado que se trata de articular la ejecución de una medida que ya ha sido probada con éxito en otros territorios de Europa y que cuenta con la aprobación de la Unión Europea para su implantación en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel por lo que únicamente necesitaría de la voluntad del gobierno de España.

“Queremos que las empresas sorianas y las que puedan venir en el futuro se beneficien de esas ayudas al funcionamiento de un 20 por ciento de rebaja en sus costes laborales. Estamos convencidos de que redundará en el beneficio de las empresas, pymes y autónomos, y también en el salario de los trabajadores”, ha señalado.

Muñoz Remacha ha asegurado que “si queremos que Valcorba tenga un plus de atracción para empresas, no hay mejor fórmula que la reducción del 20% de los costes laborales para las que quieran instalarse en Soria, pero no hay voluntad política por parte del Ejecutivo nacional. El equipo de gobierno socialista en el ayuntamiento hace gala de que apoya a los comercios y empresas de la capital, pero lo que realmente sería una ayuda de peso es la implantación de la fiscalidad diferenciada, aprobada por la Comisión Europea y hasta el momento obviada por el Gobierno de Sánchez”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Muñoz, ha recordado que una vez que se ha constituido el Gobierno regional, urge la necesaria homogeneización de las ayudas para Valcorba lo que permitirá que las empresas que se ubiquen en el polígono reciban el mismo trato que las del Parque Empresarial de Garray.

Por otro lado, también ha pedido la implantación de medidas fiscales dentro de la Ley de Dinamización Demográfica en la línea de otras comunidades como Aragón o Castilla La Mancha lamentando el anuncio de ayer del presidente de la Junta en su investidura de no adoptar medidas adicionales para la provincia algo que también ha repetido VOX en todo momento.

Por último, también ha recorado el convenio de 35 millones de euros para suelo industrial en la capital -se remonta a 2005- y que sigue sin cumplirse 16 años después solicitando que se cumplan los compromisos adquiridos.

A la espera de Sepes

El edil popular Muñoz Remacha ha recordado que el Polígono de Valcorba ya está recepcionado y que está a la espera de que SEPES decida sobre el precio de las parcelas y autorice su venta.

“En febrero anunciaron que abordarían este tema en el siguiente consejo de administración de la entidad pública, pero éste tuvo lugar el pasado 24 de marzo y aún no sabemos nada” ha apuntado el portavoz popular.

Además, Muñoz Remacha ha recordado que el soriano Lucrecio Fernández dejó de ser Director General de SEPES el pasado mes de enero y ha confíado en que el nuevo director, Fidel Vázquez, mantenga los compromisos con Soria y agilice al máximo las gestiones en Valcorba.

“Estamos expectantes ante el plan de atracción de empresas que dicen estar preparando y consideramos que la fiscalidad diferenciada debería formar parte de ese plan. De hecho, creo que esta medida puede ser el empujón definitivo para que Soria se convierta en un polo de atracción empresarial.”

“Estamos hartos de mentiras; se iba a implantar el 1 de enero de 2022, luego en marzo, estamos en abril y nada de nada. ¿Cuánto más tienen que esperar los autónomos, pymes y empresas para que sea una realidad?. Desde el Grupo Popular en el ayuntamiento solicitamos al equipo de gobierno socialista y a Carlos Martínez gestión y trabajo para conseguir esta fiscalidad diferenciada con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. Ese es el revulsivo más efectivo para que el polígono de Valcorva despegue y seamos capaces de captar alguna empresa que genere empleo y riqueza, tan necesitado en estos momentos en nuestra ciudad”, ha concluido Muñoz Remacha.