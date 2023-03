El PP rechaza modificación para edificio "Los Pajaritos II"

Miércoles, 15 Marzo 2023 17:21

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha votado en contra del dictamen presentado esta mañana en comisión informativa por el concejal de Urbanismo, Luis Rey sobre el caso del edificio Pajaritos II.

Se trata de una modificación puntual del PGOU para ordenar la manzana del citado edificio que contempla el aumento de una planta más en ese espacio, al agrupar la edificabilidad de una parcela colindante de propiedad municipal.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha explicado en un comunicado que su grupo entiende que “no se puede obviar que ya existe un edificio en obras en esta parcela con varios expedientes abiertos y la ordenación urbanística de esta manzana debe tramitarse de forma coherente”.

Muñoz Remacha ha explicado que considera que antes de proceder con esta modificación urbanística es prioritario resolver otras cuestiones, como el expediente sancionador a la empresa que ya ha edificado una planta más de la permitida en su licencia, y concretar adecuadamente los términos exactos de la cesión, en su caso, de la edificabilidad propiedad del Ayuntamiento de la parcela colindante.

El Partido Popular, que recientemente ha solicitado la dimisión del concejal Luis Rey por este caso, ha adelantado su voto en contra en este asunto en el Pleno del próximo lunes.

Su portavoz ha calificado de “incomprensible” la insistencia del equipo de gobierno socialista en legalizar todo lo relativo a este edificio: “Nos dicen que no se ha podido parar antes la construcción ilegal de la quinta planta porque los técnicos están ocupadísimos, pero insisten en hacerles tramitar una modificación puntual del PGOU que permite una altura de más en esa parcela y la quieren llevar al Pleno por segunda vez”.

El portavoz popular ha comentado “que el Ayuntamiento no haya notado la construcción de una planta de más en un edificio de la ciudad, más que demostrar dejadez por parte del equipo de gobierno, lo que demuestra es una intencionalidad porque dicha actuación se pretendía y se pretende legalizar a posteriori.

Muñoz Remacha ha recordado sus palabras en el pleno del octubre: “¿Por qué la constructora ha llegado tan lejos?, nadie se pega un tiro en el pie de esta forma. A mí lo que me parece es que desde el consistorio se le ha dado a entender al constructor que, dado que el grupo socialista estaba de acuerdo en la altura de más y en la permuta, pues que no había problema. Como si el urbanismo de la ciudad fuera su cortijo particular. Pues no, Sr. Luis Rey, incluso con mayoría absoluta, hay que cumplir todos los procedimientos legales”.