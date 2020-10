El PP pide más transparencia al Ayuntamiento

Sábado, 03 Octubre 2020 10:53

El Grupo Municipal Popular ha solicitado al equipo de gobierno socialista la publicación de datos económicos “clave” en el portal de transparencia de la web municipal, todos ellos incluidos como obligatorios en la Ley de Transparencia 19/2013.

El portavoz Popular, Javier Muñoz Remacha ha señalado este sábado en un comunicado que “presumen de transparencia, pero no hay datos actuales de cómo ejecutan el gasto: falta la relación de pagos a proveedores, las actas de las mesas de contratación y prácticamente todos los indicadores del apartado de ingresos, gastos y deudas recogidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno”.

El concejal popular ha explicado de que la última lista de pagos a los principales proveedores publicada es de al menos hace 3 años y sólo incluye pagos superiores a 67.000 euros mientras que otros ayuntamientos, como el de Huesca, tienen todos los pagos superiores a 3.000 euros, cifra coincidente con el mínimo establecido en el modelo 347 de la Agencia de Tributaria.

“Solicitamos que cuelguen el listado de proveedores y las cifras totales abonadas a cada uno de ellos. Es un dato importantísimo para que cualquier ciudadano puedan saber dónde y cómo se gasta el dinero de todos los sorianos”, ha apuntado.

Muñoz Remacha ha añadido que hay otras importantes carencias en cuanto a la actualización de datos de orden económico.

“Todavía no se ha publicado el presupuesto de este año, y estamos en octubre, por lo que no se publica tampoco trimestralmente el estado de ejecución del mismo, ambas cosas especificadas dentro de la Ley de Transparencia. Además, casi todos los indicadores de transparencia en ingresos y gastos: autonomía fiscal, capacidad de financiación, inversión por habitante, etc. están sin actualizar desde el 2016”, ha manifestado.

Los populares han señalado también que en el apartado de miembros de las Comisiones Informativas figuran todavía los nombres de los concejales de la pasada legislatura, o que la información de tráfico habla de cortes y cambios del 2015. También señalan otros apartados como el mapa “Localiza Salud” que lleva a un apartado del Ministerio de Sanidad ya inexistente.

Reestructurar contenidos

Los populares han estimado conveniente simplificar la estructura de la web para permitir al ciudadano encontrar los contenidos de una manera “más intuitiva”.

Muñoz Remacha ha considerado que es excesivo el número de apartados actuales y ha estimado necesaria una jerarquía de los mismos que se corresponda con la propia estructura de los servicios y departamentos de los trabajadores de la casa consistorial.

“Ahora mismo la web es una maraña de contenidos; se muestran más de 70 subapartados diferentes en la página de inicio. Da la sensación de que quieren representar una actividad mayor de la que realmente se ejecuta”, ha recalcado

Por último, Muñoz Remacha ha asegurado que “resulta curioso que de los Indicadores de Transparencia solo actualizan el apartado del tiempo que se tarda en pagar a los proveedores, y cuando lo hacen lo publicitan conveniente en los medios. Muy bien, pero echamos en falta otros datos económicos importantes cómo los nombres y las cantidades que cobran esos proveedores, el presupuesto, la necesidad de financiación, el gasto por habitante, etc.”.