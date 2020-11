El PP acusa al alcalde de ponerse "de perfil"

Domingo, 01 Noviembre 2020 13:56

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha pedido hoy al alcalde Carlos Martínez que “empate” con la Diputación de Soria en las ayudas a pymes y autónomos.

Es la demanda del edil popular en referencia a las recientes palabras de Martínez afirmando que “aceptaría el empate” si el presupuesto de la Junta de Castilla León llega a los 100 millones consignados por el Gobierno del estado para Soria en el proyecto de los PGE.

Muñoz Remacha ha resaltado en un comunicado que “Es en los momentos difíciles cuando hay que tomar decisiones y ustedes no lo están haciendo. La Diputación, con un presupuesto similar al del Ayuntamiento de Soria, habilitó una partida de 5 millones de euros para las pymes y autónomos de la provincia. Ustedes ni siquiera quisieron poner 1 millón. No me hable de empates.”

El portavoz popular ha señalado que Carlos Martínez “se ha puesto totalmente de perfil ante la decadencia de nuestro tejido comercial, hostelero y empresarial, y sin embargo emplaza a otras administraciones a que presten su ayuda. El alcalde y su equipo nunca son responsables de nada, los culpables son los demás. Basta ya de demagogia barata y pónganse a gestionar”.

El concejal del PP ha repasado algunos de los proyectos que no aparecen en el proyecto del Presupuestos del Estado.

“¿Recuerdan el compromiso del Ejecutivo nacional para financiar la llamada Tapa del Espolón, las travesías, la estación intermodal, el boulevard de la avenida Valladolid, etc.? En el borrador de presupuestos de 2021 no aparece el reflejo de estas inversiones. Los sorianos no nos olvidamos de estas partidas comprometidas por sus compañeros del Ejecutivo nacional. Asuman sus responsabilidades y exijan a cada ministerio lo que Soria necesita. No olviden que la labor de un político es ejecutar los compromisos adquiridos con sus votantes”, ha reiterado.

Muñoz Remacha se ha referido también a las ultimas afirmaciones realizadas por los socialistas sorianos contra el PP.

“Acusan al Partido Popular del Banco de España, de la conexión por tren con Madrid, de la a-11, de la a-15, del bloqueo de la cárcel, de Valcorba, ¿de qué más…? Señor alcalde: ustedes llevan gobernando esta ciudad 13 años y no hay excusa que valga, si en todo este tiempo no han sido capaces de solucionar los problemas más acuciantes de Soria es que ustedes no saben gestionar", ha criticado.

“Como Grupo Municipal Popular tenemos un proyecto de ciudad acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir y ustedes no nos escuchan. Proyectamos una ciudad viva y dinámica creando puestos de trabajo a través de la atracción de empresas, y también manteniendo y mimando las que ahora tenemos y que ustedes desde el Ayuntamiento han abandonado”, ha continuado el concejal Popular.

“Sabemos cómo hacerlo, trabajando y gestionando, viajando y visitando los mayores centros logísticos y tecnológicos de nuestro país, ofreciendo y vendiendo Soria fuera de Soria, buscando sinergias entre las empresas de aquí y sus clientes o proveedores, ofreciendo alternativas y oportunidades… Y también siendo escrupulosos con el gasto, ustedes no lo son y siguen derrochando día tras día el dinero de los sorianos en gastos superfluos para Soria, pero con sentido para ustedes a la hora de captar votos. ¡¡Todos los días!!”, ha indicado Muñoz Remacha.

“Desde el PP municipal exigimos al PSOE de Soria que enmiende el borrador de los presupuestos para lograr mayores inversiones para Soria y que llamen a la puerta del Ministerio contra la Despoblación, que tanta gala hacen de él, porque para Soria, la zona cero de la España vaciada, cero euros presupuestados”, ha concluido el portavoz popular.