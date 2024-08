El Festival Otoño Musical Soriano comienza la venta de abonos

Domingo, 18 Agosto 2024 13:45

Festival Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Castilla y León (FOMS) abrirá mañana lunes la adquisición de abonos para su 32ª edición, que contará con solistas de talla nacional e internacional y la presencia de importantes formaciones orquestales.