El Ayuntamiento de Soria quiere negociar a la vez reglamento de Mesa y bases de las oferta de 2023 y 2024

Viernes, 24 Enero 2025 16:19

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha adelantado la decisión del equipo socialista de gobierno de dialogar de forma paralela sobre el reglamento de la mesa de negociación y la aprobación de las bases de la oferta de empleo público de 2023 y 2024.

La decisión de la parte social de condicionar la aprobación de un reglamento al debate sobre las bases hace que el responsable municipal considere que “es necesario hacerlo con inmediatez y de forma paralela para evitar que una cosa ‘hipoteque’ la otra como ha ocurrido este jueves teniendo que aplazar la reunión ya convocada. Por ello, ya hemos puesto fecha a una nueva mesa para el martes”.

Se trata de sacar 19 plazas en total que reforzarán distintos servicios como ha explicado durante la comisión celebrada esta mañana.

“El contenido de la mesa que hemos aplazado incluía, además de las bases, también calendarios laborales de varios departamentos sobre los que seguiremos trabajando con el horizonte del mes de febrero”, ha resumido el concejal de personal.

Respecto a las bases generales, normas marco de las que cuelgan luego las bases específicas, algunas ya redactadas, el concejal ha recordado que son necesarias para avanzar en los procesos selectivos.

eniendo en cuenta esta premura, García ha añadido que “tenemos toda la disposición y voluntad para negociar el reglamento de la mesa, pero sin entretenernos ni distraernos con lo formal y entrando al fondo de los asuntos. Ofrecí a los sindicatos acometerlo con una monográfica sin desconvocar la mesa de ayer pero no fue posible. Habrá, por lo tanto, una mesa de negociación sobre el reglamento el martes, pero no nos vamos a dilatar de forma innecesaria. Negociaremos sobre fórmulas de convocatoria, formas de participación, actas... pero no entraremos en cuestiones menores”.

Por otro lado, ha informado sobre los próximos procesos selectivos ya convocados como el del día 5 del mes de febrero con el primer examen para la plaza de oficial de espacio escénico.

“Es importante ya que, además, podremos generar una bolsa que nos va a permitir incluso desdoblar ya el equipo de la audiencia a través de esa bolsa con una interinidad y mejorar sustancialmente, en poco tiempo, la situación de los trabajadores de la audiencia con otro equipo apoyando ante la gran cantidad de actividad cultural”, ha explicado.

También se llevará a cabo los exámenes de albañil, día 18, y conductor, día 20.

Por otra parte, en el apartado del proceso de la estabilización, ha agradecido el trabajo de todo el departamento de personal con el registro de 1.645 instancias., 1.300 son de la fase de concurso y casi 400 de concurso oposición.

“Ha habido un sobreesfuerzo enorme. Ese trabajo no nos ha impedido seguir con el calendario de lanzamiento de ofertas, aunque haya sido en el mes de diciembre, con esa aprobación o modificación de la RPT, o con las plazas del 22 y las plazas del 23 y del 24”, ha repasado.

También se han publicado las bases de tesorería y de secretaría general de la casa.