Tellez triunfa en su debut en Soria

Domingo, 03 Julio 2022 21:36

Ángel Tellez ha sido el triunfador de la corrida de toros que ha cerrado la feria taurina de San Juan. En su debut en el coso de San Benito ha salido a hombros. La ganadería ha fallado, salvo en el sexto de la tarde.

Corrida del Domingo de Calderas. 6 toros de Fuenteymbro para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Angel Tellez (sustituye al anunciado Cayetano). Tarde calurosa con rachas de viento. La corrida comienza con 10 minutos de retraso por colapso en los vomitorios de sombra. Angel Tellez debuta en nuestro coso. Más de 3/4 de entrada

Crónica taurina: Adolfo Sainz

Al primer torito de la tarde, muy justo de peso y bonito, Morante no lo quiso ni ver. Se limitó a darle dos buenas verónicas, y algún muletazo de su buen corte con la derecha y decidió matarlo de dos pinchazos, estocada y descabello. No le gustó y al público tampoco su actitud por lo que le pitó.

El segundo de la tarde sale descordado de toriles derrumbándose en el redondel y es echado para atrás rápidamente por la presidencia. Siendo apuntillado en el mismo ruedo por su incapacidad para levantarse.

El sobrero, muy rajado y huididizo, no le permitió a Juan Ortega mucho lucimiento pese a que brindó el toro al público y lo intentó una y otra vez. En su haber dos fabulosos ayudados por bajo y algún muletazo lentísimo. Se estrelló con la cobardía de el de Fuenteymbro mandándolo de pinchazo y estocada, recibiendo una cariñosa ovación del público soriano que recordará por mucho tiempo la actuación del sevillano el año pasado en esta plaza.

El debutante Angel Tellez cayó de pie en Soria. Si no fuera por el mal uso de los aceros su faena al tercero hubiera sido de premio grande. Ya con el capote toreó muy bien recibiendo a la verónica y en meritorio quite por chicuelinas pues el toro se le metía. Con la franela buena y completa su labor, mejor con la diestra por donde el toro iba mejor. Su final de faena por manoletinas y pase de pecho enorme puso a la plaza en pie. Al final las espadas silenciaron su labor, eso sí, después de oír un aviso.

No ha terminado de romper la faena de el de la Puebla al cuarto. Y no porque no le haya puesto ganas el torero. Faena intermitente con buenos pasajes pero sin conjuntar. Lo mejor han sido los añejos ayudados por alto de inicio de faena, algún derechazo con su particular empaque, un par de naturales excelsos, un sevillanisimo molinete y su toreo a pies juntos. Ahí queda eso que no fue poco pero todo sin redondear por la falta de raza de su oponente. Al matar rápido con una casi entera el público, está vez, cariñoso quiso premiarle con una oreja que paseó con esa sonrisa que este año nos regala.

De nuevo nulas opciones para Ortega con el quinto. El de Fuenteymbro se caía una y otra vez y no quería embestir por lo que el torero, pese a su insistencia, nada pudo hacer salvo un ayudado por bajo y un natural. Y sobre todo una buena estocada. Una pena porque el de Triana no pudo reeditar sus faenas del pasado año.

Algunas palmas sonaron para él y pitos para el toro.

Con el que cerraba plaza Angel Tellez volvió a demostrar lo buen muletero que es. Por ambas manos toreó con temple a un toro, con más volumen y que mejor embistió del mal encierro de Fuenteymbro.

Dentro de una mala corrida el lote del toledano se salvó, especialmente este sexto.

Antes de recetar una gran estocada le da una buena serie a pies juntos.

El toro tarda en caer por lo que antes de descabellar dos veces suena un aviso.

El público pide las 2 orejas que el torero pasea. Si en el otro toro no hubiera fallado también las hubiera cortado.

Termina la corrida con la salida a hombros del debutante.

En definitiva una mala tarde ganadera, salvo el sexto toro, y una gran disposición de Morante y Juan Ortega que no tuvieron opciones.

Téllez, con mejor suerte, cayó de pie en su debut en Soria.