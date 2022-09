Soluciones completas “desde la cuna hasta el bastón”

Viernes, 30 Septiembre 2022 13:33

Soria ha propuesto, en el marco del Smart Agrifood Summit, el mayor evento en innovación tecnológica y agroalimentaria de Europa, aplicar soluciones completas “desde la cuna hasta el bastón” para la población de los territorios.

"No hay que hablar de lucha contra la despoblación, hay que hablar de proceso de población de los territorios. A no ser que queramos caer en una perversión análoga a la de llamar Oficina del paro a la Oficina de Empleo”.

Es la reflexión efectuada por Miguel Broto, director de la Oficina de Innovación contra la Despoblación de Soria, OID Soria, en el marco del Smart Agrifood Summit, el mayor evento en innovación tecnológica y agroalimentaria de Europa, permitió que se escuchase la voz de Soria en el IV Foro de la Despoblación, desarrollado durante la jornada de hoy en Málaga.

Broto, ofreció el conocimiento y la experiencia de Soria para poder ser replicada en otros puntos de la geografía a pesar de que existen distintos tipos de despoblación. En este sentido, reivindicó el valor de “las cosas pequeñas, que pueden cambiar nuestro mundo” y de “algo pequeño como Soria y la OID” en la carrera por cambiar el mundo, “a través de algo también pequeño, la esperanza”.

En este punto apeló a la esperanza, “porque las regiones están liderando procesos de lucha contra la despoblación, como los representados aquí, y la OID trabaja, con soporte en la innovación, entendida como estrategia y como mecanismo, el objetivo de proporcionar herramientas conceptuales y herramientas funcionales que incluyen elementos de adaptación para esta lucha desigual, como es desigual, inequitativa, la vida en amplios territorios de España y la UE”.

Broto, habló de la necesidad de colaboración, “porque nadie sobrevive sólo en el desierto. Por eso es tan importante contar con diputaciones, como la de Córdoba, que ha impulsado un camino en el que confluimos. Una lucha que necesita el concurso de todos, y que sin el aporte de las Regiones, es huérfana, pues no hay una despoblación, y por tanto no puede haber una lucha contra la despoblación, porque la despoblación no es homogénea”.

Ante el auditorio apuntó que existe una diferente casuística “como Soria, que están fuera de rango, no entran en la escala. Y la lucha contra la despoblación en realidad es el proceso de población”, enfatizó.

Asimismo, habló de impulsar soluciones completas “desde la cuna hasta el bastón” y saber construir “desde abajo, desde la realidad, no desde arriba, con mirada media para aplicar elementos conocidos. La lucha contra la despoblación es entender el proceso de población, por qué las personas y las empresas deciden vivir en un territorio”, creando o manteniendo los elementos de competitividad diferencial”, resumió.