Serrano: "Solo vamos a salir de pandemia, si cooperamos"

Lunes, 26 Octubre 2020 13:12

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha apelado este lunes a la responsabilidad individual de los ciudadanos para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus COVID 19 y salir todos juntos, cuanto antes, de la crisis sanitaria y económica.



"No entiendo ahora mismo que a una persona se le pueda poner una multa por ir sin mascarilla; no habría ni que decirlo. No entiendo que se puedan hacer fiestas en casas, cuando realmente lo que estamos diciendo es que no nos juntemos", ha ejemplificado Serrano a preguntas de los periodistas sobre el toque de queda y las nuevas medidas restrictivas impuestas.

Serrano ha señalado que no entiende como puede haber personas que hagan daño no ya a la salud sino a toda la economía.

"Se está dañando no sólo al que se contagia y tiene que ir al hospital, que ya es grave en sí, sino que hay una repercusión que transciende y estamos hablando del pequeño comercio y de empresas, de toda la economía", ha apuntado.

Serrano ha resaltado la importancia de concienciarse cuando antes de esta situación y que para salir de la pandemia hay que trabajar todos juntos, "y no porque nos lo prohíba la Junta o el Gobierno".

El presidente de la Diputación ha reconocido que será duro estar seis meses en estado de alarma y traerá muchas complicaciones si no hay esta concienciación colectiva.

"Si para poder concienciarnos, nos tienen que multar, tenemos un problema grave en la sociedad", ha recalcado.

Serrano ha advertido de los números "crudos" diarios de la pandemia para que la sociedad se conciencie de la necesidad de cumplir con las restricciones y salir cuanto antes de la pandemia, porque de lo contrario será imposible por más mensajes que dicte el Gobierno.

"Tenemos que ser una sociedad madura para ver que estamos en una situación muy anómala y excepcional y sólo vamos a salir de ella si todos cooperamos y vamos juntos", ha resaltado.

Serrano ha dejado la puerta abierta a una posible ayuda al sector hostelero de la provincia, ante la evolución que está registrando la pandemia y su repercusión en bares y restaurantes.

"Creo que si la crisis en la primera oleada fue muy grave, en esta segunda va a ser más, porque nos viene después de no habernos recuperado de la primera", ha reconocido.