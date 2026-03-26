Serrano reivindica financiación justa y marco normativo adaptado a medio rural

Jueves, 26 Marzo 2026 15:02

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha vuelto a reivindicar en un congreso nacional en Huesca una financiación justa y un marco normativo adaptado para garantizar la igualdad en el medio rural.

Serrano ha participado en el V Congreso Nacional sobre Desarrollo Rural y Despoblación, celebrado en el Palacio de Congresos de Boltaña, en Huesca, donde ha intervenido en la mesa de debate “Municipios de menor población: financiación y marco competencial”.

Durante su intervención, ha subrayado que la despoblación no es solo una cuestión demográfica, sino la consecuencia de un modelo territorial desequilibrado, en el que influyen factores como el empleo, la vivienda, los servicios públicos o la conectividad.

En este sentido, ha insistido en que “no estamos hablando sólo de administración local, sino de igualdad entre españoles”, y ha recalcado que “en los pueblos no faltan oportunidades”.

El presidente de la Diputación ha puesto como ejemplo la realidad de la provincia de Soria, un territorio con gran extensión y muy baja densidad de población, donde la prestación de servicios públicos resulta más costosa.

“Cuesta más llevar la sanidad, la educación o el transporte, pero los derechos de los ciudadanos no pueden depender del código postal”, ha afirmado.

Por ello, ha reclamado un modelo de financiación que tenga en cuenta no solo el número de habitantes, sino también la dispersión territorial y el coste real de los servicios, defendiendo medidas como las ayudas al funcionamiento y la necesidad de una fiscalidad específica que favorezca la implantación de empresas, el acceso a la vivienda y la actividad económica en el medio rural.

El presidente Benito Serrano también ha incidido en la importancia de adaptar el marco normativo a la realidad de los pequeños municipios, señalando que muchas de las normas actuales están pensadas para grandes ciudades y dificultan la gestión en localidades de reducida población. En este contexto, ha apostado por avanzar en la simplificación administrativa y en la creación de instrumentos específicos como retomar la elaboración de un Estatuto para los municipios de menor población.

Asimismo, ha destacado que la calidad de vida es determinante para fijar población, lo que pasa por garantizar servicios básicos como la sanidad, la educación, el transporte o la conectividad digital, así como por facilitar el acceso a la vivienda, uno de los principales retos actuales del medio rural.

Durante su intervención, también ha puesto en valor el papel de las diputaciones provinciales como instituciones esenciales para la cohesión territorial y el apoyo a los pequeños municipios, asegurando que “sin diputaciones, muchos pueblos de este país simplemente no podrían funcionar”.

El Congreso ha concluido con la aprobación de la Declaración de Boltaña, en la que los gobiernos locales reclaman reforzar su papel en las políticas de reto demográfico, garantizar una financiación suficiente y adaptar las normas a la realidad territorial, subrayando que la despoblación afecta a cerca del 50 por ciento de los municipios españoles y requiere un enfoque integral que aborde el desarrollo económico, los servicios, la vivienda y la conectividad .

Benito Serrano ha finalizado apelando a la necesidad de convertir los compromisos en acciones reales, defendiendo que la cohesión territorial debe ser una auténtica política de Estado con recursos, compromiso y resultados, y recordando que “defender el medio rural es defender el equilibrio, la igualdad y el futuro de España, porque ningún pueblo puede quedarse fuera del futuro común”.