Serrano crítica política de "autobombo" de Sánchez

Lunes, 24 Octubre 2022 12:41

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha asegurado que la visita del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, sólo sirvió para "hacer política de autobombo" y vender su gestión "fuera de la provincia".

Serrano, a preguntas de los periodistas, ha valorado este lunes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Soria, en la que protagonizó un acto político.

En este sentido ha asegurado que Sánchez no hizo nada que no esperase la Diputación, porque "sabíamos que no iba a venir a clarificar nada y corregir ninguno de los graves desequilibrios que hay en los Presupuestos Generales del Estado y también en el proyecto de ayudas al funcionamiento".

Para Serrano, el presidente del Gobierno y líder socialista visitó Soria para "hacer política de autobombo" y "vender su gestión fuera de la provincia de Soria".

El presidente de la Diputación ha reiterado que a la provincia de Soria "se le ha discriminado, se le discrimina en los PGE y respecto a otras actuaciones como la anunciada en Baleares o la rebaja del número de peonadas para cobrar el PER en Andalucia o Extremadura, que eso sí que son millones de euros y no como en Soria que lo va a despachar con seis millones, como máximo".

Además ha resumido que Sánchez vino el sábado a Soria, se llevó unos productos gastronómicos sorianos (queso, mantequillas y setas) "y espero que los disfrute".

Serrano ha señalado que la Diputación no retirará la pancarta que luce en la fachada del Palacio provincial sobre la "fiscalidad diferenciada" y ha añadido que abría que añadir "justa" y hacerla más grande, "porque parece que no se han enterado".

En cuanto al escrache que la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, aseguró que había sufrido el acto político del PSOE por parte de la plataforma Soria ¡Ya", Serrano ha recordado que él sufrió verdaderamente un escrache del PSOE cuando tomó posesión como presidente de la Diputación, al inicio de la actual legislatura.

"Sin entrar en la definición de la RAE, lo calificó como un escrache, porque hubo insultos y concentración de personas para insultar y amedrentar", ha resaltado.

Serrano ha recordado el escrache sufrido, sin querer entrar a valorar las declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE regional por no haberlo visto aunque lo conoce por la prensa y las redes sociales.

"Yo lo que sufri fue lo que vi en la puerta de la Diputación, que lo sufri en primera persona. Y vi algunos de los que estaban allí, apesebrados típicos de esta provincia. Cuando se reúnen apesebrados típicos para gritar contra una decisión democrática es un escrache", ha señalado