Rocío Lucas encabeza candidatura del PP a Cortes regionales

Miércoles, 05 Enero 2022 14:00

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, encabezará la candidatura del Partido Popular por Soria en las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 13 de febrero, tras la propuesta aprobada este jueves por el Comité Electoral provincial de la formación de centro derecha.



El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha informado este jueves, en la entrega de juguetes a Cruz Roja realizada por Nuevas Generaciones, de la composición de la candidatura.

Lucas, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es funcionaria de carrera, habiendo desempeñado antes de su nombramiento como consejera de Educación en 2019 la responsabilidad de gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Los dos procuradores Pedro Antonio Heras y Jesús Ángel Peregrina serán el segundo y tercer candidatos de la lista del PP.

El PP ha incluido en el cuarto lugar a la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, y en el quinto, a Juan Ramón Soria, alcalde de Vinuesa.

La presidenta de Nuevas Generaciones, Raquel López, será la sexta en la candidatura; Javier Jiménez será el séptimo, y Mónica Machín, concejala del PP en el Ayuntamiento de Almazán, será la octava.

La propuesta ha sido remitida al Comité Electoral regional con la confianza que ha expresado Serrano de que no sufra ninguna variación.

"En la provincia de Soria hemos hecho una lista potente, que reúne candidatos, además de conocidos, repartidos por toda la provincia", ha recalcado.

En cuanto al cambio en el orden entre Heras y Peregrina, Serrano ha confiado en conseguir el tercer procurador por la provincia -perdido en las últimas elecciones autonómicas- y ha señalado que el orden se ha decidido en el partido, dentro de otras posibilidades barajadas en la confección de la candidatura.

Serrano ha asegurado que la presentación de la plataforma Soria ¡Ya! supone darle la responsabilidad de un grupo político, que tendrá que expresar su programa electoral.

"Esperamos que de aquí en adelante nos digan qué piensan de la educación, de la sanidad y no solamente ir detrás de una pancarta, porque todos hemos sido reivindicativos. Veremos a ver que fuerza tiene", ha apuntado.

Serrano ha advertido del peligro que puede suponer el conglomerado de "reino de taifas" que se presentan en diferentes provincias bajo el paraguas de la España Vaciada, porque a la hora de pedir "será muy complicado".

"Hasta el momento no he visto ningún programa. Pero he visto al alcalde de Soria situarlos a la izquierda, con lo que ya sabemos donde va a ir ese voto", ha señalado.

En 2019, el PSOE ganó las elecciones autonómicas con diez puntos de diferencia sobre el PP, un resultado al que Serrano espera darle la vuelta en febrero.

"Espero ganar las elecciones y conseguir los tres procuradores, que durante muchos años el PP ha tenido por Soria", ha avanzado.

En las elecciones autonómicas celebradas en 2019, la candidatura del PP a las Cortes regionales por Soria estuvo encabezada por Jesús Ángel Peregrina, seguido de Pedro Antonio Heras, Raquel López, María José Jiménez y Mónica Machín.