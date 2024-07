Los Premios de Poesía 2024 baten récord con más de 900 obras presentadas

Jueves, 25 Julio 2024 17:28

Un año más, la Diputación de Soria presenta sus prestigiosos premios de poesía. El departamento de Cultura, el pasado viernes 19 de julio cerraba el plazo para poder presentar las obras de una nueva edición de los Premios Poesía Gerardo Diego y Leonor con un total de 1.018 envíos recibidos.

El Premio Gerardo Diego de poesía celebra este año su edición número cuarenta.

Este va dirigido a poetas de cualquier nacionalidad que no hayan publicado ningún libro de poemas, siempre que los trabajos que concursen estén escritos en español. Autores nóveles, tanto nacionales e internacionales, han presentado un total de 211 poemarios.

Por su parte, el premio Leonor, el más veterano cumple cuarenta y tres donde se han presentado 741 libros de poetas de una gran variedad de nacionalidades con trabajos escritos en exclusivamente en español.

La Diputación de Soria estableció estos premios en 1982 con el fin de respaldar la cultura, centrándose especialmente en la literatura y en los escritores emergentes. Después de más de cuarenta ediciones, estos premios han adquirido un importante reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Después de un meticuloso trabajo por parte de los técnicos del departamento, que incluyó la eliminación de duplicados y corrección de errores, se clasificaron un total de 952 obras presentadas en ambas categorías. Esta cifra rompe récords en comparación con años anteriores.

Este incremento en la participación se debe a las novedades implementadas para facilitar el envío de las obras.

Este año se creó una nueva plataforma en línea que, además de proporcionar las bases y la información necesaria para participar, permitió a los interesados presentar cada uno de los libros de forma telemática y sencilla durante estos meses.

Un 94,64% de las obras se han presentado a través de esta plataforma. Este método no solo ha facilitado el proceso para los participantes, sino que también ha simplificado la clasificación de las obras. La acogida de los Premios Gerardo Diego y Leonor ha sido extraordinaria, reflejando el éxito de las innovaciones implementadas. La alta participación y la eficiencia en la gestión de las obras motivan a seguir mejorando y adaptando estos reconocidos premios a las necesidades de los autores.

Por otro lado, las obras presentadas por correo postal o mensajería han sido de un 5,15%, y las obras presentadas a mano representan el 0,21%.

Asimismo, dentro de esta plataforma, se ofreció la oportunidad de dejar una reseña o comentario de forma anónima por parte de los participantes, quienes han detallado la calidad del certamen y su importancia a nivel nacional, así como opiniones sobre la nueva opción de envío y presentación de las obras. Algunos de los comentarios recibidos son:

“Me interesó participar en este certamen porque el Premio Leonor es uno de los concursos de poesía más prestigiosos de España, con una larga trayectoria y un reconocimiento significativo en el ámbito literario internacional. Ganar el premio o quedar finalista puede ser un gran impulso para mi carrera como poeta y una forma de dar a conocer mi obra a un público más amplio”.

“Sigo este certamen desde hace varios años, he leído a algunos de los premiados, y me parece que destaca por el cuidado y la exigencia de calidad literaria en la elección de la obra ganadora. También me parece que es un certamen con objetividad, limpieza e independencia en el criterio y la decisión final del jurado”.

“No he tenido ninguna dificultad para esta inscripción (…) más bien, al contrario, he de decirles que es la página web más fácil y sencilla para realizar la correspondiente inscripción de las que he visitado por motivos similares”.

El aumento en cuanto a la participación también se ve reflejado en el numero de país de procedencia de las obras. En la edición del pasado se recibieron obras de 23 países, este año un total de 28 países han presentado poemario en castellano.

De las 952 obras presentadas, 583 proceden de España, lo que representa un 61,3% del total. Las obras extranjeras, por su parte, suman 369, constituyendo el 38,7% restante.

Los países participantes en esta edición de los Premios Poesía Leonor y Gerardo Diego de 2024 son Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Bélgica, Bolivia, Ecuador, EE. UU., El Salvador, España, Estonia, Guatemala, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, México, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Además, debido al gran número de ejemplares presentados, el departamento de Cultura ha decidido aumentar el número de lectores de 4 a 7. Estos profesionales se encargarán de leer las 952 obras con el objetivo de seleccionar al menos 15 finalistas. A partir de ahora, los lectores tienen un gran trabajo por delante para que la localidad de Bretún pueda acoger nuevamente el fallo emitido por un jurado de excelencia.