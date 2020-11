El PSOE pide comisión extraordinaria de Personal

Jueves, 26 Noviembre 2020 15:42

Los diputados Ssocialistas han solicitado la celebración de una comisión extraordinaria de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios para abordar, entre otros asuntos, la oferta de empleo público y la reorganización del Servicio de Extinción de Incendios.

El diputado Pedro Casas ha explicado que se han celebrado siete comisiones en esta legislatura, dos en 2019 y el resto en este 2020, y en ellas no se han tratado muchos de los temas de interés en esta área ni se ha dado información al grupo de la oposición. Insiste el diputado socialista que la RPT vigente es la aprobada en 2019 con el voto en contra de la Junta de Personal y la abstención del PSOE,

“Hemos visto noticias asegurando se ha heredado el tema de la RPT y no es cierto”, ha asegurado.

En este sentido ha recordado Casas que durante el mandado del PSOE se sacó una oferta pública de empleo en 2018 con 56 plazas frente a la última que se había realizado en 2009 en la que se ofertó tan solo una.

Además, durante la legislatura socialista se incrementó en cuatro personas la RPT que llevaba desde 2005 inamovible y limitándose a amortizar plazas.

También, “se pasó a dar estabilidad en el empleo creando interinidades y ocupando las 16 plazas que había vacantes en Vías y obras, las 12 plazas vacantes en las residencias o las 4 plazas en el palacio provincial”

Para Casas, “si ahora achacan que la RPT es heredada y la falta de personal, los socialistas lo único que hicieron es contratar a mayores y dar estabilidad en el empleo y recordar que la que está vigente está aprobada por el cuatripartito”.

En la comisión extraordinaria que se ha solicitado, los socialistas demandan información sobre la situación de contingencia por motivos del COVID y cómo ha afectado en materia de personal con especial atención a las residencias de mayores dependientes de la diputación provincial. Así mismo también se reclaman datos sobre el fondo covid que se creó para todos los trabajadores, si se ha resuelto y cómo se gestionará

En lo que respecta a la reorganización del servicio de extinción de incendios, el diputado socialista, recuerda que se crearon “11 plazas de funcionario interino porque se fueron detectando las carencias del servicio y a día de hoy hay que saber cómo está la bolsa y qué pasa con ese personal y qué planteamiento tienen el equipo de gobierno”.

Falta de información y Trasparencia

Por su parte, el portavoz socialista Luis Rey ha acusado al equipo de gobierno de la falta de información a la oposición, “pese a que en cada comisión a la que asistimos hacemos propuestas en positivo no se está aprovechando la experiencia de diputados que ya han sido gobierno en esta diputación provincial” pero sobre todo nos preocupa la falta de trasparencia en materia de personal más allá de los que sabemos por terceros , reuniones con trabajadores que expresan su malestar dentro de la casa”

Por estos motivos, dentro de las prorrogativa que da el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se ha reclamado la convocatoria de la Comisión Extraordinaria de Personal con 14 puntos de extrema importancia para el funcionamiento de la institución y para “que se dé cuenta a la oposición para poder evaluar y mejorar la gestión de la diputación provincial”

Además, el portavoz ha defendido que se están diciendo “mentiras y vaguedades de lo que está pasando aquí, no se pude culpar a la oposición de los males de la diputación y hacerlo con medias verdades, la RPT actual la ha aprobado el actual equipo de gobierno el presidente no puede imputar una mala RPT a la anterior legislatura”.

Rey ha considerado que “ya vale de buscar excusas en lugar de buscar soluciones y son los responsables de la falta de personal a día de hoy porque llevan año y medio en el gobierno”

En lo que respecta a los parques de extinción de incendios, el portavoz socialista ha recordado que durante su mandato se hizo una propuesta “muy seria de reforma y cobertura de los parques, discutimos con la Junta la realización e un consorcio y contratamos 10 bomberos y si hay problemas en los parques que nos den cuenta a la oposición y se pongan soluciones”. Rey lamenta que da la sensación que “las deficiencias de su gestión no se tienen que conocer y cuando pase algo ya nos enteraremos , éste no es el sistema de gobernar en política y no lo vamos a aceptar y por eso hemos pedido la comisión extraordinaria”.

Sobre el refuerzo del servicio de Atención a Municipios que los socialistas solicitaron en una moción en el pleno de octubre, ahora hay dos nuevos decretos de la Junta que lo hacen más evidente. En el primero se establece que las diputaciones deben colaborar con los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes en las nuevas competencias como autoridad sanitaria y para tramitar las sanciones. El otro decreto se refiere a la asignación de fondos autonómicos y para los que la diputación deberá poner los medios necesarios para ayudar a los municipios, “Y claramente la diputación que se tiene que hacer cargo no han hecho nada” sostiene Rey.