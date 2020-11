El PSOE denuncia "modelo fracasado" de la Junta

Sábado, 28 Noviembre 2020 13:00

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora soriana Virginia Barcones ha señalado que el modelo "fracasado" reflejado en los presupuestos regionales de 2021 vuelven a relegar a la provincia.



"Con estos presupuestos van a seguir haciendo las mismas políticas y se van a obtener los mismos resultados: en Soria parece que ya nos quieren como ciudadanos de segunda y quieren negarnos todas las oportunidades para desarrollar proyectos de futuro", ha criticado este sábado Barcones en rueda de prensa.

Para la procuradora regional, los presupuestos regionales de 2021 no apuestan por la convergencia regional y la equidad, ya que no "llevan más dinero para quien más lo necesita y Soria sigue estando relegada".

De los 1.700 millones de inversiones contemplados en los capítulos VI y VII de los presupuestos regionales, 32 millones de destinan a Soria, "un farolillo rojo constante", según ha apuntado.

Barcones ha señalado que una de las lecciones que hay que aprender de la pandemia es el necesario cambio de modelo productivo, que no reflejan los presupuestos.

"Dramático es que la comunidad que más población pierde y la provincia que más se desangra, no haya una apuesta clara por afrontar el reto poblacional", ha lamentado.

La vicesecretaria regional del PSOE ha señalado que la Junta le falta poner una coletilla en Soria: "El último que cierre la puerta, porque es a los que nos quieren condenar".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha señalado que su formación esperaba "mucho más" de los presupuestos regionales de la Comunidad de 2021 para la provincia, en unas cuentas definidas como "las de la recuperación y más expansivos".

"Hemos pasado de los que esperábamos fueran los presupuestos de la recuperación en la comunidad y para Soria a una vez más los presupuestos de la resignación y la sumisión. En definitiva, una tomadura de pelo para la provincia", ha declarado.

Rey ha apuntado como ejemplo que los presupuestos regionales se incrementan un 13,2 por ciento respecto a los del ejercicio 2018 pero en Soria lo hacen sólo un 10 por ciento.