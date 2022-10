Cuarta vacuna de Covid para mayores de 60 años

Jueves, 13 Octubre 2022 16:20

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo lunes en la provincia la administración conjunta de la cuarta dosis frente a la COVID-19 y la vacuna frente a la gripe a personas de 60 años y más de la población general, una vez que prácticamente ha finalizado la vacunación en las residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios.

Ese mismo día se inicia la campaña autonómica 2022 de vacunación frente a la gripe.

La población de 60 años y mayores de esa edad susceptible de recibir esta cuarta dosis pandémica en Soria es, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, de 29.002 personas.

En cuanto al suero frente a la COVID-19, van a utilizarse las vacunas adaptadas a nuevas variantes (Bivalente), aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y que contienen la cepa original de la COVID-19 y la variante ómicron.

La estrategia de inmunización coincide con el inicio de la campaña autonómica 2022 de vacunación frente a la gripe, centrada asimismo en estas primeras fechas en la inmunización antigripal en esos colectivos definidos como prioritarios, de manera que puedan recibir ambas vacunas a la vez.

La previsión, en lo referido a la pauta vacunal, es que en personas mayores de 60 años y de aquellas con condiciones de riesgo que conlleven inmunodepresión, se les facilitará una dosis de recuerdo con independencia de las anteriormente recibidas y del número de infecciones previas, al menos pasados cinco meses desde la última vacuna administrada o la última infección por la COVID-19.

Siguiendo la ‘Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España’, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, en colaboración con el Servicio Territorial de Sanidad, ha planificado el operativo necesario para vacunar en toda la provincia.

En el caso de la capital ya se ha abierto una campaña de autocita, a la que se puede acceder a través de la aplicación Sacyl Conecta, el portal web de Salud Castilla y León, vía telefónica (marcando el teléfono de cita previa del centro de salud correspondiente), presencialmente en el centro de salud o directamente en la aplicación de autocita (https://autocita.saludcastillayleon.es/autocita/login).

Las citas pueden estar accesibles en horario de mañana o tarde y por tramos de edad, en función de las agendas programadas. Así, por ejemplo, para la mañana del lunes se ha abierto agenda para mayores de 80 años, para mayores de 75 años en horario de tarde, para el martes mayores de 70, mayores de 60 años el miércoles, etc.

En al ámbito rural se llevará a cabo en los centros de salud, organizando la vacunación conjunta entre los equipos de Atención Primaria de los distintos centros y los equipos de vacunación. Cada centro de salud irá planificando horarios, grupos etarios, etc. en función de su propia población de referencia.

La próxima semana se vacunará en los siguientes centros de salud: Ágreda, Ólvega y Almazán, el martes; Vinuesa, San Pedro Manrique y Almazán, el miércoles; San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, Almazán y Berlanga, el jueves; y Duruelo de la Sierra y El Burgo de Osma, el viernes.

Además, se avanza en la finalización de vacunación en centros pendientes. El lunes se hará en los centros de día de Los Royales y en el de Alzheimer y el martes en la residencia de Ágreda y el centro de Asamis.

Vacunación sistemática frente a la gripe

Más allá de esa prestación a personas con pauta coincidente con la cuarta dosis frente a la COVID-19, la campaña autonómica 2022 de vacunación frente a la gripe está previsto que sistematice la inmunización antigripal para los grupos sanitarios y sociales que así lo tienen recomendado a partir del 17 de octubre, una vez que se hayan recibido las vacunas específicas para vacunar a las personas de 65 años y más.

Estos grupos a vacunar frente a la gripe los componen las personas de 60 años y más; adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, etc.-; personas con discapacidad o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis meses y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y niños entre los seis meses y los dos años de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas.

Los enfermos crónicos, asimismo, han de acceder a la inmunización frente a la gripe, por cuanto les protege de los posibles agravamientos y complicaciones que, en sus patologías de base, pueda causar esta enfermedad, por lo que es fundamental que se vacunen.

La vacunación es también necesaria también para residentes de cualquier edad en instituciones -geriátricos y de asistencia a enfermos crónicos, disminuidos psíquicos, etc.-; trabajadores de centros sanitarios; personas que puedan transmitir la gripe a pacientes de riesgo: trabajadores de centros asistenciales de mayores, trabajadores sociales de similar dedicación -atención a crónicos-; cuidadores y convivientes con personas de riesgo; estudiantes en prácticas en centros sanitarios; servicios esenciales para la Comunidad: bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, etc.); trabajadores de granjas y mataderos de aves y otros relacionados con las aves silvestres; personas con exposición laboral a cerdos en granjas o explotaciones porcinas; y personal de centros educativos en cualquier nivel de enseñanza.