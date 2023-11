Cruz Roja pone en marcha "El Juguete Educativo"

Miércoles, 08 Noviembre 2023 13:27

Promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores es el objetivo del proyecto El Juguete Educativo de Cruz Roja Juventud.

El objetivo de la edición 2023/2024, con el lema ‘Sus derechos en juego’ es atender a más de 57.000 niños y niñas en vulnerabilidad social, garantizado su derecho al juego y sensibilizar sobre la importancia del mismo.

El proyecto va mucho más allá del reparto de juguetes, busca también dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable, enmarcado en un sistema de trabajo real, que tiene muy presente que la infancia es la época más importante para el desarrollo integral de las personas.

Desde Cruz Roja Juventud se entiende el juego como vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica, de ahí que se inviertan todos sus esfuerzos para que, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete durante todo el curso escolar.

Los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños, niñas y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que cada niño y cada niña, la familia y el entorno entiendan por qué es necesario adecuarlos a cada persona, edad, capacidades y gustos.

Bajo esta premisa, Cruz Roja Juventud organiza una semana de captación de recursos para el proyecto entre el 13 y el 19 de noviembre, en la que se llevarán a cabo actividades de sensibilización, colaboraciones con otras entidades y empresas, acciones a través de redes sociales, actividades en calle, etc.

Hacer posible que se entreguen más de 71.600 juegos y juguetes como en la anterior edición es tarea de hasta 5.500 jóvenes comprometidos y comprometidas de Cruz Roja Juventud, que con su voluntariado y sus acciones de sensibilización llegan a más de 8.200 familias, y cerca de 50.000 personas.

¿Qué tipo de juguetes se pueden donar?

Para Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren.

Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos y tenga la oportunidad de estrenar juguetes; por tanto, no se aceptan productos usados.

Se busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

En Soria

En la provincia de Soria, el año pasado 157 personas menores fueron beneficiadas con esta campaña, además de complementar este proyecto, con charlas sobre la importancia del juego como herramienta de inclusión social y pedagógica.

Como otros años, La obra social La Caixa vuelve a poner en marcha "El Juguete Solidario"; nuestros niños/as ya han escrito las cartas para que se cumpla su sueño, pero, para poder llegar a todas las personas menores que están incluidas en nuestros diferentes programas, apelamos a la solidaridad de las empresas e instituciones, para que se sumen a esta campaña y ningún niño/niña se quede sin su juguete.