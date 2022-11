Asaja pide autorizar quema de restos de poda

Miércoles, 16 Noviembre 2022 14:45

ASAJA ha solicitado a la Consejería de Agricultura y a la de Medio Ambiente que, al igual que han hecho en otras comunidades, en Castilla y León se publique una orden que permita las quemas controladas en cultivos leñosos y silvícolas, estableciendo para cada cultivo las diversas plagas y enfermedades que autorice llevar a cabo esta acción.

Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, se estableció con carácter general la prohibición de quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.

De este modo, únicamente se permite la quema con carácter excepcional, por razones fitosanitarias y previa autorización individualizada.

En la gestión de plagas en muchas ocasiones los tratamientos alternativos a la quema no son suficientes.

Actualmente, existe la opción de picar los residuos y restos vegetales, pero esta opción en muchas zonas de la comunidad no es viable, ya no solo por el coste de la operación, si no porque las empresas dedicadas a esta función están trabajando de forma continua en las regiones afectadas por los incendios de este año, no dando opción a realizar sus labores en zonas más pequeñas. Por eso ASAJA defiende la quema controlada de restos vegetales como medida excepcional.

Práctica tradicional

La quema controlada de restos vegetales es una práctica cultural tradicional que, adecuadamente realizada, se convierte en una medida fitosanitaria muy efectiva a la vez que beneficiosa para el medio ambiente por la reducción del uso de fitosanitarios que implica.

Existen diversas enfermedades y plagas que afectan a los cultivos leñosos y silvícolas presentes en nuestra comunidad para los cuales, en numerosas ocasiones, los tratamientos fitosanitarios y podas no son suficientes, como, por ejemplo, en viñedo: Yesca, Eutypa sp., Agrobacterium sp.; en almendro: mancha ocre, lepra, alternaria; en pistachos: alternaria, septoriosis, verticilosis; en encinas, robles y alcornoques: antracnosis, chancro, podredumbre gris, Phytophthora cinnamomi.