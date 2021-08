243 sillas para pedir medidas y servicios para Soria

Martes, 03 Agosto 2021 08:26

Soria ¡Ya! ha animado a los pueblos de la provincia a unirese a la campaña "silla solidaria", impulsada desde Castejón del Campo.

Se trata de una acción ideada por Ana Sánchez que busca denunciar de una forma creativa, artística y original la despoblación de los pueblos de Soria y de la España vaciada.

El objetivo, 243 sillas que piden medidas y servicios que representan los 243 kilómetros que separan Castejón del Campo del Congreso de los Diputados.

Agosto llena los pueblos de la provincia de personas y actividades de todo tipo.

Es por esto que desde la plataforma ciudadana Soria ¡YA! animan a sumarse a la campaña ‘Sillas Solidarias’, una iniciativa impulsada por Ana Sánchez, directora del proyecto y vecina de la localidad soriana de Castejón del Campo.

Una acción artística y reivindicativa que busca implicar y concienciar a las gentes de los pueblos de la provincia de Soria, zona cero de la despoblación, y de la España vaciada. Además, se quiere llamar la atención a administraciones y clase política ante el problema de la despoblación.

Una actividad en la que pueden participar tanto pequeños como mayores, y que se sumarán a otras Sillas Solidarias llegadas de muchos rincones de España, y que ya se pueden ver en Castejón del Campo.

Todas aquellas personas interesadas en participar tienen que personalizar una silla con el tema que deseen (su pueblo, su familia, un mensaje, una reivindicación) y ponerse en contacto a través de Instagram con el perfil @castejondelcampo, enviando foto y vídeo. A través de esta vía de contacto les informarán de cómo hacer llegar sus trabajos. Un proyecto que empezó con 2 sillas y que está próximo a su objetivo, las 243 para enviarlas al Congreso en una medida original, artística y con mucha alma.

Qué son las Sillas Solidarias

Primavera del 2019. Ana Sánchez y su marido son los únicos que con resistencia numantina aguantan en Castejón del Campo. Un exilio forzado a sus habitantes por la falta de servicios y medidas para asentar la población.

Ana, tras un paseo por las calles de su abandonado pueblo para frente a las ruinas de una casa ya sin alma. Ni siquiera los muebles acompañaron a sus desterrados habitantes.

Allí, como si de dos perros fieles y leales se tratasen, dos sillas ya ajadas por el tiempo aguardan la vuelta de sus habitantes. Sin embargo, ‘solo muere lo que se olvida’, Ana y estas sillas se unen para recordar las vidas de un pueblo que se aferre a no morir.

En palabras de la propia Ana Sánchez, las sillas son símbolo de transmisión. Son lugar de reunión en las puertas de las calles o trono de patrones en las fiestas de muchos pueblos. De este modo, a estas dos primeras sillas se les ha ido uniendo nuevas compañeras, casi 200, nacidas de otros 60 pueblos, asociaciones y ciudades.

Sillas con mensajes de Machado, mensajes de antepasados, mensajes con arte, mensajes con alma. Sillas que gritan YA contra la despoblación y contra un Gobierno que ha prometido, pero no cumple, medidas justas y equitativas para con ellos. Transporte, sanidad, internet, una vivienda digna… son derechos para los españoles. Sin embargo, por lo que está comprobado, no todos los españoles son iguales ya que no tienen los mismos derechos.

Las sillas buscan medidas, las sillas buscan vecinos, las sillas buscan futuro.