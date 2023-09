TRIBUNA / Soria, nuclear, el arte y lo compatible

Sábado, 23 Septiembre 2023 07:54

Saturio Hernández de Marco reitera, en este artículo de opinión, la necesidad de sumar actividades complementarias para generar actividades, y con ello población, en el medio rural de la provincia. Y pone como ejemplo el museo abierto en Bretún.

El 7.8.2023, Manuel Morales, en el País, hacía referencia a la zona vaciada de Soria y del Pueblo de Bretún, y dice en relación a una relevante colección de arte y en un Pueblo, como Bretún de 18 habitantes, con el titular de la colección,

…Mientras acaricia a una de sus dos perritas, Marín explica el origen de este conjunto, heredado de su amigo José Miguel López Díaz de Tuesta, conde de Atarés y marqués de Perijá, fallecido en 2010 sin dejar descendencia, miembro de una familia con alcurnia desde la Edad Media. Un linaje que explica que en una de las vitrinas haya una llave, con decoración con flor de lis, castillo y león, para acceder simbólicamente al Palacio Real sin tener que pedir audiencia a los Reyes, una merced “concedida a los grandes de España”, dice.

En el salón cuelga un óleo de César Manrique de 1985, Alegoría a los volcanes. “César tenía un carácter tremendo, como le pasa a veces a los genios”, relata de una amistad reflejada en las numerosas fotos en las que se ve al artista canario, por ejemplo, paseando con sus sobrinos por la playa. Marín también convive con una Adoración de los Magos, de Bartolomé de Cárdenas, pintor de ascendencia portuguesa que llegó a la corte madrileña a comienzos del XVII como protegido del Duque de Lerma, valido de Felipe III. Marín creó en 2016 la Fundación Vicente Marín-José Miguel López Díaz de Tuesta, que tiene como fin “que este patrimonio se mantenga y no acabe en almonedas”. “Mejor que esté aquí, en una gran ciudad no destacaría”.

Los turistas que lleguen a Bretún interesados en la colección pueden alojarse en un hotel rural de la fundación. Uno de los empleados los acompaña en el recorrido, por suelos cubiertos de cientos de alfombras: “Aquí, cuadros de [Daniel González] Poblete [pintor nacido en Ciudad Real, en 1944], que hacía bodegones”; “un dibujo a tinta del romántico Leonardo Alenza, en torno a 1840″; “un néstor [por Néstor Martín, artista canario simbolista, fallecido en 1938]”.

En el que fuera el dormitorio del conde, hay un óleo de Ramón Bayeu, cuñado de Goya, Sagrada familia con santa Ana, y alrededor de la cama, que cuenta con el escudo de armas del conde en el cabezal, 12 pequeñas tallas en madera sobre peanas de los apóstoles, obra de Salzillo. Son delicadas piezas de 30 centímetros de alto. En una de las paredes, cuatro sorollas (tres están cedidos para exposiciones), certificados por el propio museo en Madrid del pintor valenciano. A Marín le cuesta destacar algo de su colección, aunque cita Cabalgata de Reyes en la Plaza Mayor de Madrid, de Eugenio Lucas Villaamil, pintor de la segunda mitad del XIX.

En el edificio principal, en cuya planta baja hay un pequeño comedor para los visitantes, está escaleras arriba el denominado salón del trono. Allí recibe un óleo que muestra el rostro entristecido de una mujer sobre fondo negro, Retrato de una joven viuda, de Abraham Solomon, artista inglés del XIX. El cuadro está flanqueado por dos obras atribuidas a Murillo en un catálogo de 1952, Niño Jesús dormido y San Juanito dormido con la borreguita. En otra pared, una pintura de Conrado Meseguer, fallecido en 2017: Cenicero y puro, un trampantojo en el que el puro parece salirse del cuadro. A unos metros, una colección de facsímiles: el Libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas, de Alfonso X el Sabio; un Beato del Burgo de Osma o una Biblia de los Cruzados.

En el salón de gala, una joya, el retrato de un niño, Luis I, el hijo de Felipe V que reinó España apenas ocho meses por su temprana muerte con 17 años. Es del francés Michel-Ange Houasse, que trabajaba al servicio de Felipe V. “Me lo quiso comprar el Museo del Prado. Me dijeron que a cambio me darían una medalla al mérito… pero yo pensé: ‘¿Para qué quiero un abalorio? Prefiero el cuadro”. Espectacular es el Cristo de marfil de Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1745), de 228 centímetros de altura por 131 de ancho; está también Lucas Jordán, del XVII, con Paisaje de la Muñoza, en el que el napolitano pintó el paisaje donde hoy se encuentra el aeropuerto de Barajas.

Y eso es compatible con las menciones de instalaciones para ir asentando a la población, y así potenciar, no sólo para la visita, una zona rica en contenidos.

Y contenidos variados, no sólo eso de la tranquilidad de veraneantes de la nada que se autoalimentan de su propio hecho de no hacer nada, no sea que gasten dinero.

Es ello un punto de apoyo, y eso lo hace y bien la Diputación de Soria.

Ya en la Tribuna de 15.7.22, con el título “Soria nuclear deshabitada y ¿con poderío?”, señalaba El extraño caso de un pueblo de Soria en medio de la nada que no para de ganar habitantes: "Aquí nos faltan casas pues eso ocurre con el éxito de una fábrica de embutidos, La Hoguera, que frena la despoblación en San Pedro Manrique. Desde 2000 ha pasado de 487 a 655 habitantes en una de las zonas más deshabitadas de Europa, y la empresa quiere crear 30 puestos de empleo más, pero no hay viviendas vacías: "Igual tenemos que poner un microbús para venir desde Soria".

EL 30.11.2021, en el Mirón, comentaba en “España-Soria Vaciada y lo concreto”, “Coma usted todos los días una hoja de lechuga y adelgazará quince Kilos en dos meses, si llega; pues eso, que puede ser hasta una dieta, con lo que hay, no es aplicable a los comentarios sobre la España vaciada y Soria más, pues todo se llena de vaguedades, generalidades, grandes palabras de emprendedores denominados por ellos mismos, pero para el incremento del población y de la realidad concreta en la población, en los servicios, en el comercio, en la industria, en las infraestructuras, nada de nada”.

Con todo acierto A. Coronado, Tribuna del Mirón de 8.9.2023, “Judes, Arcos de Jalón, Soria”, referenciaba la falta de cobertura legal de Judes de 18 habitantes en Arcos de Jalón que sin cobertura de teléfono y sin movilidad real se ha quedado aislada, como otros pueblos del Alto Jalón que se quedan 10 días sin correo postal y de eso no ha puesto su ojo esos políticos de todo pelaje y ralea, que sólo piden infraestructuras de “mucho calado”, que no son tales, no se van a realizar, pero a ellos les permite salir un día en el “papel” y hasta el siguiente, eso sí, sin hacer nada ni en el vacío y, tampoco, en lo material, no sea que se les vaya lo que atesoran para ellos mismos y para gastarlo en ellos mismos, cambiando el aspecto de forma ostensible y sus fotos lo demuestran.

El mismo comentarista en Tribuna del Mirón, 12.9.2023, con el título “A la emperatriz del Macro Imperio” sigue poniendo de relieve la inexistencia de la nada cuando no existen coberturas o los elementos imprescindibles para que funcionen cosas en Soria, en este caso que cita, apertura de una tienda en Noviercas, que con mucho ímpetu se puede implantar en la provincia, pero sin elementos para articular el servicio, no sirve para nada, y eso es un ataque directo al asentamiento de los vaciado, y así no abrigamos duda alguna de que nuestra soriana del día reciba sin reserva este humilde (aunque atrevido) gesto nuestro de nominarla simbólicamente La Emperatriz del Macro Imperio Romano Germánico. Naturalmente que nos arrimamos al carro de su éxito (siempre en respetuosa procesión). Y animamos a todo el mundo “para que participe con nosotros de lo mismo haciendo “de poco un todo” antes, mucho antes, de pintar todo el paisaje de gris mezclando los purísimos blancos con los gravísimos negros para catar del revés “de todo un poco”, y desde luego muchísimo antes de jugárselo todo a una carta como es costumbre hacer a todo lo largo y ancho del Imperio, … .Queremos seguir el ejemplo de Judes. El teléfono, por favor, que no falte de su bienaventurada gestión el teléfono, señora Telefónica, que no falte tampoco en ningún hogar, porque a ver si ustedes nos podrían decir cómo sería posible llamar a la tienda de Noviercas sin tener cobertura …”.

El hecho de las fotos señaladas a continuación reflejan la situación y los efectos expansivos de actividades e iniciativas como la referenciable, que sólo serán positivas cuando se articulen con servicios y actividades complementarias.

Y las mismas, las fotos, reflejan el detalle del funcionamiento y de su futuro, así su reflejo es elemento de conocimiento y positiva actuación de quien quiere asentarse, por lo que el elogio siempre será pequeño, y eso hay que ponerlo de relieve y de muestra para lo que se puede hacer con cuestiones y situaciones como la que esta tienda, de forma mínima, pero expresiva, representa.

Es por ello que lo nuclear, el trabajo cotidiano en prestación de servicios, las pluralidades de actividades no necesariamente homogéneas y el arte puede y permite completar y complementar el avance y el asentamiento, y eso, con el detalle de lo concreto, es siempre positivo y efectivo.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco