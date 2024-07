Publicadas bases definitivas de concentración parcelaria en Valverde de Ágreda

Viernes, 12 Julio 2024 07:45

La Junta ha publicado las bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona de Valverde de Ágreda. Con una superficie de 3.069 hectáreas, la actuación afecta a un total de 861 propietarios.

El 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Soria, la aprobación de las Bases Definitivas de la concentración parcelaria de la zona de Valverde de Ágreda, dentro del municipio de Ágreda.

Estas Bases Definitivas fueron aprobadas el día 24 de junio de 2024 por el Director General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán interponer recurso de alzada pudiendo ser presentado en el Registro de la Delegación Territorial de Soria o en cualquiera de las Oficinas Públicas señaladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre de 2015).

En este documento se materializan los trabajos de investigación de la propiedad y de clasificación de la tierra en una zona de concentración que tiene una superficie de 3069 Has de las que 2332 Has son de secano y 737 Has son de regadío.

La actuación afecta a un total de 861 propietarios, con 5.494 parcelas aportadas.

La superficie media de las parcelas actuales es de 5.585 m2, con 6,3 parcelas aportadas por cada propietario, con una propiedad media de 34.225 m2.

Para la consulta de la documentación se entregará a los propietarios el Boletín Individual de la Propiedad en las oficinas del ayuntamiento de Ágreda y para la consulta de los planos existe la posibilidad de hacerlo presencialmente en el Palacio de los Castejón de Ágreda, así como, telemáticamente, se pueden descargar en la página de internet de la Junta de Castilla y León. Cualquier otro tipo de información se podrá obtener en el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria.

La presentación de recursos se deberá hacer por escrito mediante su presentación en cualquier registro público.

Al mismo tiempo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León está ejecutando las obras del proyecto de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Ágreda (Soria).

Las obras a realizar en este municipio tienen un presupuesto de 7.103.951,06 € a ejecutar en tres años e iniciadas en agosto de 2021. Su ejecución permitirá unas mejores posibilidades para la actividad agrícola y ganadera de la zona, pilar fundamental de la población residente en la zona.

El proyecto, redactado por los técnicos del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, define las obras que servirán para adecuar las infraestructuras de caminos de acceso a los nuevos lotes de reemplazo resultantes del proceso de concentración parcelaria.

En total se proyecta la construcción de 145 caminos estabilizados con 35,53 km de longitud, de 5 y 6 metros de anchura, dotados de firme a base de zahorras de la zona, con obras de fábrica para el drenaje transversal y balizamiento y señalización correspondientes. Estos caminos suponen la mejora de la accesibilidad a las zonas de cultivo y a los municipios colindantes.

Se presupuestan también las partidas necesarias para garantizar la seguridad y salud en las obras, para la preservación del patrimonio arqueológico y medidas de restauración de las zonas de extracción de materiales y la revegetación de las zonas de obra.

En paralelo al proceso de concentración parcelaria y a las obras descritas, se continúan definiendo las condiciones para la modernización del regadío del Canal de San Salvador, que permitirá el riego en la zona de Valverde de Ágreda de más de 825 hectáreas.