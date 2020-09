Matasejún alega contra siete parques eólicos

Miércoles, 30 Septiembre 2020 08:45

La Asociación de Matasejún ha presentado alegaciones a las solicitudes de autorización administrativa de los 7 proyectos eólicos englobados en RETASA I, (Matasejún, Sarnago, San Pedro Manrique, Taniñe, Fuentes de Magaña, Cerbón, y Pobar), que fueron publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León los días 19 y 20 de agosto.

En conjunto, RETASA I plantea la instalación de 79 aerogeneradores de gran potencia y tamaño en Tierras Altas.

Al mismo tiempo, esta Asociación ha informado de las alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (a su Subdirección General de Evaluación Ambiental, y a su Secretaría de Estado de Energía) y ha presentado una queja al Procurador del Común de Castilla y León.

Esta decisión se ha tomado tras una consulta interna a las personas socias de la asociación, que ha contado con un 71 por ciento de participación, y un respaldo del 97 por ciento.

"Desde la Asociación de Matasejún apostamos por el desarrollo de las energías renovables en España, tanto para reducir la dependencia de combustibles fósiles y actuar ante el cambio climático, como para lograr reducir y eliminar la generación de energía nuclear. Por este motivo, desde la Asociación de Matasejún consideramos que la implantación de parques eólicos supone una fuente de riqueza (empresas promotoras, Ayuntamientos, propietarios de terreno, pueblos directamente afectados, etc.) y por ello, con un planteamiento y gestión adecuada el proyecto de RETASA I, según cómo se gestione y la sensibilidad ambiental y social que desarrolle, puede llegar a ser un buen motor de desarrollo para la comarca", ha señalado en un comunicado.

Teniendo claro los aspectos positivos de los proyectos eólicos en Tierras Altas, esta asociación ha planteado una serie de alegaciones estructuradas en 11 bloques, solicitando que:

Se nos considere parte interesada y se nos vuelva a dar parte en todos los trámites administrativos en los que se nos reconozca tal derecho.

Que las solicitudes de autorización administrativa de los 7 parques eólicos que conforman RETASA I se unifiquen en una solicitud única para todos ellos.

En definitiva, a la Asociación de Matasejún le preocupan dos aspectos sobre el Parque Eólico RETASA-Matasejún.

En primer lugar, la empresa promotora afirma que el impacto ambiental no existe y el impacto paisajístico será asumible.

"Nosotros sí consideramos que ambos impactos serán muy importantes para nuestro pueblo. La tipología de los aerogeneradores a instalar requiere un gran volumen de movimiento del terreno afectando de forma importante al paisaje y a la avifauna. Matasejún quedaría rodeado en tres de sus cuatro lados por aerogeneradores cuyo impacto sinérgico sería un incremento importante de contaminación acústica. Matasejún es un espacio sin contaminación lumínica, la iluminación nocturna rompería ese valor de la zona", ha apuntado.

En segundo lugar, les preocupa enormemente la política de compensaciones desarrolladas hasta ahora desde el Ayuntamiento de San Pedro Manrique hacia Matasejún.

En concreto el pueblo de Matasejún viene sufriendo el impacto de 27 aerogeneradores del Parque Eólico de Magaña desde el año 2002, 16 de ellos en el término histórico de Matasejún y construidos en terreno municipal. Es un buen momento para abordar el Acuerdo de Fusión firmado entre los ayuntamientos de San Pedro, Matasejún, Sarnago, Taniñe y Ventosa en 1971, ratificado mediante Decreto 650/1972.

Por todo ello, desde esta asociación se desarrollarán los pasos necesarios para lograr un desarrollo más razonable de la energía eólica en la comarca en general y en Matasejún en particular con el objetivo de tener pueblos vivos y habitables.

"Queremos un desarrollo sostenible, en el que se garantice una coexistencia con nuestro medio natural de una manera razonable. Poniendo en valor nuestra naturaleza y paisaje como fuente de desarrollo rural. Queremos un desarrollo más sensible con los pueblos, en el que no se desprecie nuestro paisaje, y se tenga en cuenta la calidad de vida de las personas, no exponiéndolas a niveles de ruido inaceptables", ha argumentado.

Asimismo, ha mostrado su voluntad de trabajar con más entidades y pueblos afectados, así como agradecer las opiniones críticas de personalidades de la cultura como Julio Llamazares, y Abel Hernández, de los últimos días.