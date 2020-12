La Junta se declara no competente en parque eólico

Jueves, 10 Diciembre 2020 09:06

La Junta de Castilla y León ha resuelto no ser el órgano competente para tramitar la autorización administrativa de siete parques eólicos en la comarca soriana de Tierras Altas, por exceder conjuntamente de los 50 megawatios de potencia que está autorizado a aprobar.

La empresa privada RETASA (Rural de Energía de Tierras Altas, S.A.) presentó el pasado mes de mayo la solicitud de autorización administrativa de siete parques eólicos en Tierras Altas de Soria, localizados en Taniñe, San Pedro Manrique, Sarnago, Matasejún, Cerbón, Fuentes, y Pobar II y cada uno de ellos no sobrepasaba los 50 megawatios de potencia, según ha informado en un comunicado la asociación de Matasejún.

Estos siete proyectos fueron publicados los pasados 19 y 20 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León, para someterse al trámite de información pública.

Tras el proceso de información pública y de recepción de alegaciones de posibles partes interesadas, la Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en Soria, ha comunicado que estas siete instalaciones no se pueden considerar diferenciadas aunque hayan sido definidas en siete proyectos diferentes, y ha recalcado que la potencia total suma 207,375 megawatios.

Por ello, la Junta de Castilla y León ha resuelto no ser el órgano competente para tramitar la autorización administrativa de dichos parques eólicos, ya que superan la potencia que una comunidad autónoma puede aprobar.

Esta decisión se basa en el Artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico según el cual corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones de generación eléctrica con una potencia superior a 50 megawatios.

Esta decisión supone también que el proyecto deberá someterse a la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente, según describe la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que deberá ser tramitada a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tras esta decisión no recurrible de la Junta de Castilla y León, la empresa promotora tiene la opción de presentar el proyecto ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, quién sería el competente para aprobar o no el proyecto.