El PP compromete ejecución de presa del rio Mayor

Domingo, 09 Julio 2023 14:52

El número uno de la lista del PP a la Cámara Baja, Tomás Cabezón, ha anunciado el compromiso del Partido Popular de ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes del Partido Socialista, muy necesarias en Tierras Altas por la situación de sequía que se recrudece y extiende.