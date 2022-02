Tres estrenos en la cartelera de Cines Lara

Martes, 15 Febrero 2022 06:54

Cines Lara renueva su cartelera esta semana e incluye tres estrenos, con una comedia romántica, el regreso del detective Hércules Poirot y la historia del único miembro oyente de una familia de sordos.

CASATE CONMIGO

Comedia romántica en la que Jennifer López da vida a Kat Valdez, una cantante y superestrella pop que es traicionada por su pareja (Maluma), instantes antes de desposarla en el altar que han montado con motivo de un macroconcierto en el Maddison Square Garden. Despechada, Kat decidirá vengarse casándose con el primer tipo que encuentre entre el público... (Owen Wilson) un profe de mates más bien mediocre que está allí por pura casualidad.

MUERTE EN EL NILO

Vuelven las pesquisas del célebre detective Hércules Poirot (Kenneth Branagh). Esta vez, durante un viaje en crucero por el Nilo, Poirot deberá investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente.



Dirigida por el protagonista Kenneth Branagh, es la adaptación de la novela Muerte en el Nilo (1937) de Agatha Christie, y está interpretada por Gal Gadot ('Wonder Woman'), Armie Hammer ('Call Me By Your Name') y Letitia Wright ('Black Panther')… entre otros.

CODA

Como CODA (el acrónimo en inglés de 'Child of Deaf Adults', es decir, hija de adultos sordos), Ruby (Emilia Jones) es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia. Una de las películas que más ha sorprendido y que no solo se ha consagrado con buenas críticas, sino que sorprendió con sus tres nominaciones a los Oscar, entre las que se encuentra la de mejor película. Se trata de la adaptación estadounidense del filme francés “La famille Bélier”. Está escrita y dirigida por Siân Heder (Tallulah) y protagonizada por Emilia Jones, Ruby Rossi, Daniel Durant, Troy Kotsur, Eugenio Derbez y Marlee Matlin.

PROGRAMACIÓN DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2022 CINES LARA HORARIO SALA 1 CÁSATE CONMIGO 17,45 20,15 22,35 7 años ESTRENO NACIONAL SALA 2 CODA 17,45 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 BELFAST 18,15 20,30 12 años EL MÉTODO WILLIAMS 22,20 12 años SALA 4 MUERTE EN EL NILO 17,45 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 5 UNCHARTED 18,00 20,15 22,35 12 años SALA 6 ¡CANTA 2! 18,00 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA EL BUEN PATRÓN 20,15 12 años REESTRENO MOONFALL 22,35 12 años SALA 7 LICORICE PIZZA 17,45 20,15 12 años LA ABUELA 22,35 16 años SALA 8 SPIDER-MAN. NO WAY HOME 17,45 7 años DRIVE MY CAR 20,30 12 años

