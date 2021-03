Todo Camaretas, abierto el Jueves Santo

Martes, 30 Marzo 2021 07:45

Centro Comercial Camaretas pone a disposición de los sorianos este Jueves Santo toda su oferta de tiendas y establecimientos que han sido reiteradamente demandados durante todo este tiempo: moda, tecnología, hogar, alimentación, cines, restauración, farmacia, mundo infantil, deporte….

Este Jueves Santo, 1 de abril, todo Camaretas estará abierto de 11’00 a 21’00h. –Alcampo desde las 9 horas hasta las 21:30 horas- permitiendo así que los sorianos realicen sus compras con total tranquilidad, respetando el aforo permitido y las medidas de seguridad.

Además, aquellos usuarios que quieran dejar el coche en casa podrán hacer uso del servicio de bus gratuito, que operará desde las 10’30h. a 21’30h.



Durante estos días de Semana Santa, en los que no se puede salir de la comunidad, Centro Comercial Camaretas ofrece a los sorianos varias alternativas:

 Ocio y Restauración: del 31 marzo al 4 de abril los sorianos podrán disfrutar de apetecibles propuestas de los restaurantes de Camaretas en las Jornadas de la Tapa; votando por su favorita participarán en el sorteo de dos packs de cine y cena en Camaretas.

 Moda de primavera: las tiendas de Camaretas ya muestran en sus escaparates la nueva colección de primavera en moda, calzado y complementos, y todo lo necesario para poner a punto el hogar: menaje, textil, tecnología, mobiliario, alimentación, etc.

 Estrenos de cine: los amantes de la gran pantalla podrán disfrutar de los estrenos nacionales en la cartelera de Cines Lara, que permanecerá abierto todos los días hasta el 5 de abril.

Centro Comercial Camaretas -bajo la gestión y comercialización de LyC consultores- continúa trabajando para ofrecer los mejores servicios a sus clientes y trabajadores garantizando todas las medidas de seguridad.