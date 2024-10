"Robot salvaje" y "La infiltrada", en las pantallas de Cines Lara

Martes, 08 Octubre 2024 08:20

Llega a las pantallas de Cines Lara el viernes "Robot salvaje",, la película de animación que sin duda se convertirá en la preferida del público familiar este otoño. Y además se estrena otro de los títulos importantes dentro del panorama nacional, "La infiltrada", la esperada película de la directora Arantxa Echevarria con Carolina Yuste y Luis Tosar al frente de este thriller basado en hechos reales con el terrorismo de ETA de fondo.

Y para terminar, sólo durante el fin de semana, se podrá disfrutar del documental Super/Man. La historia de Chistopher Reeve, la estrella de cine icónica como Clark Kent/Superman que resultó herido en un accidente de equitación casi fatal en 1995.

ROBOT SALVAJE

El épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,'Roz' para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en padre adoptivo de un pajarillo gosling huérfano.

'Robot salvaje' es la nueva película de DreamWorks Animation y Universal, basada en la galardonada obra de Peter Brown. La novela original, publicada en 2016, alcanzó el número 1 en la lista de best sellers de The New York Times y dio origen a una trilogía. Dirigida y escrita por Chris Sanders, nominado al Oscar por 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Lilo & Stitch' y 'Los Croods',

LA INFILTRADA

Llega a nuestras pantallas ‘La infiltrada’. La película se adentra en la historia real que vivió la agente de policía Elena Tejada cuando consiguió con tan solo 20 años infiltrarse en la banda terrorista ETA. Lo hizo con el pseudónimo de Aranzazu Berradre Marín, y estableció lazos con importantes dirigentes de la banda durante 8 años.

Siendo una joven policía, consiguió adentrarse en la izquierda abertzale presentándose como militante del Movimiento de Objeción de Conciencia de Logroño. Fue la única mujer que pudo infiltrarse y la única que convivió en un piso con dirigentes de ETA.

Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en nuestro país. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida, para salvar la de otros.

La infiltrada es una película dirigida por Arantxa Echevarria con Carolina Yuste, Luis Tosar, Víctor Clavijo, Nausicaa Bonnín, Iñigo Gastesi…

SUPER/MAN. LA HISTORIA DE CHISTOPHER REEVE

Christopher Reeve era una estrella de cine mundial, pero en 1995 sufrió un accidente casi mortal montando a caballo que le dejó paralizado del cuello para abajo. Después se convirtió en activista en favor de los tratamientos para las lesiones medulares y los derechos de las personas con discapacidad.

Un relato exhaustivo del valor, el heroísmo, la fuerza y perseverancia de toda la familia Reeve frente a obstáculos abrumadores. Este documental demuestra que Reeve era realmente un hombre de acero, un Superman.

Documental en V.O.S.E.

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 SOY NEVENKA 17,45 20,15 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO JOKER. FOLIE À DEUX 22,35 16 años SALA 2 ROBOT SALVAJE 18,00 20,15 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL SALA 3 JOKER. FOLIE À DEUX 17,45 20,30 16 años SALA 4 TRANSFORMERS ONE 18,00 7 años BITELCHÚS BITELCHÚS 20,15 12 años NO HABLES CON EXTRAÑOS 22,35 16 años SALA 5 SUPER/MAN: LA HISTORIA DE CHRISTOPHER REEVE 18,00 12 años ESTRENO NACIONAL sólo viernes, sábado y domingo LOS DESTELLOS 20,30 7 años ALAS BLANCAS 22,35 7 años SALA 6 LA INFILTRADA 17,45 20,15 22,35 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ESTRENO NACIONAL A partir del lunes día 14 SALA 5 ALAS BLANCAS 17,45 12 años LOS DESTELLOS 20,30 22,35 7 años